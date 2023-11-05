雙11內地品牌廣告「激情滾床單」被京東下架　單日破百萬人觀看

雙11促銷活動如火如荼展開，電商平台競爭激烈，大陸居家用品品牌「大樸」（DAPU）2019年一支爭議性廣告也被翻出，最近在大陸網友間瘋傳，一天觀看次數超過150萬次。



這支在大陸社群平台流傳的「京東被下架的2分鐘視頻」長約2分19秒，當初曾在大陸電商平台「京東」上架，隨即因尺度過大遭迅速撤下，因影片中出現男女床戰、女主角手淫等煽情畫面，以及像是偷窺的拍攝視角，大尺度卻又寫實的行銷手法引起兩極議論。儘管之後品牌方又推出一支刪減版影片，爭議仍持續發酵。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這支廣告影片從臥室天花板視角俯拍，紀錄一位年輕的上班族女性和男友從曖昧、熱戀再到分手的過程，藉由展示情侶在床上留下的點點滴滴，帶出床套組的各種配色，最後以「我們的青春全在裸睡的床單裡」字幕作結束。

起初許多網友表示讚賞這支廣告的創意與品牌方的大膽，但有眼利的網友發現，該廣告內容幾乎全部抄襲他國某廠牌，導致支持者轉為批評的一方。

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