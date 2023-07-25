黑龍江中學體育館屋頂坍塌　女排隊員發圖悼念：最好的朋友全走了

7月23日，黑龍江齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生屋頂坍塌，11人罹難。

近兩日，不少市民自發到校門外擺放鮮花掉念；該校女排隊員在網上發布與隊友的合影哀悼，「我最好的朋友全走了！」。

市政府昨晚（24日）召開新聞發布會交代最新進展；黑龍江省政府已成立聯合調查組，將全面調查事故。



眾多市民昨日冒雨到學校門外擺放鮮花悼念，有女生送花後擦走臉頰的淚水，多位女士痛哭。

該校一名女排隊員在網上發布與隊友的合影，並寫上「那一刻我想的都是我們，可是我早就把你們當成家人了啊，別忘了我，要記得想我」、「我最好的朋友全走了！」。

大批網民留言安慰，「堅強，替她們好好生活，健康長大」、「節哀啊妹妹，帶着她們的信念好好活着，加油你可以挺過去的，加油」、「一定要堅強的一直走下去，好朋友也會用另一種方式陪着你」。

前中國女排隊長、女排世界冠軍惠若琪轉發相關影片，並回覆「加油，帶着大家的那一份，排球人在你身邊（也請多關心他們的家人）」。

省政府：全面調查體育館屋頂坍塌事故

齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇介紹​​，7月23日，齊齊哈爾市第三十四中學的女子排球隊2名教練和17名隊員在體育館內集訓。下午2時56分，齊齊哈爾市消防救援支隊接到體育館屋頂坍塌報警，救援隊伍到場時已有4名隊員自行脫險，其餘15人被困。

​體育館建築面積1200平方米，建築高度13.8米，屋頂網架結構整體坍塌，為了不造成次生傷害，主要採取人工作業方式搜救。經19個小時全力搜救，截至昨日上午10時，15名被困人員全部找到。

在救治過程中，4名自行脫險人員留院觀察；搜救出的15名被困人員中，4人已無生命危險，其餘11人罹難。

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經初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將保溫建築材料珍珠岩堆置在體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大、引發坍塌。

沈宏宇表示，公安機關已對教學綜合樓施工單位相關責任人立案偵查，依法採取刑事強制措施。省政府已經成立聯合調查組，全面深入調查事故，市政府將配合調查組盡快查明原因，依法依規嚴肅追責問責，絕不姑息。

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