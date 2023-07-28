黑龍江中學體育館坍塌　外省民眾紛下單託騎手送零食、奶茶到校門

7月23日，黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生坍塌，這是齊齊哈爾近年來最為嚴重的安全事故，共有11名師生失去了寶貴生命。連日來，學校門口都放滿了鮮花，來自全國各地的熱心民眾還紛紛下單，讓外賣騎手到校門送上零食、奶茶等。



據《解放日報》報道，校門口在事故後變成了一片花海，並擺放著大量零食。這些都是民眾自發的善舉，由於緬懷這些年輕生命的人太多，現場甚至有青年主動維護秩序，並不時整理著花束的擺放位置，以防它們被蠟燭燒著。

除了一般市民，校門口也不時有外賣騎手的身影出現，而點單者中，有不少是來自外省，專門託他們送上心意。

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當地騎手李明（化名）透露，一日能跑100多單。拿了一整盒24罐瓶黃桃罐頭趕到的他並用力拍罐頭底部，一罐罐地打開，再放到蠟燭旁，然後拍了張現場照發予點單者，「謝謝您的愛心」。而在黃桃罐頭旁，還有AD鈣奶、棒棒糖、餅乾，以及11杯插好吸管的蜜雪冰城奶茶。此外，還有人托超市送去排球。

據齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇介紹​​，7月23日，齊齊哈爾市第三十四中學的女子排球隊2名教練和17名隊員在體育館內集訓。下午2時56分，齊齊哈爾市消防救援支隊接到體育館屋頂坍塌報警，救援隊伍到場時已有4名隊員自行脫險，其餘15人被困。在救治過程中，4名自行脫險人員留院觀察；搜救出的15名被困人員中，4人已無生命危險，其餘11人罹難。

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經初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將保溫建築材料珍珠岩堆置在體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大、引發坍塌。

沈宏宇表示，公安機關已對教學綜合樓施工單位相關責任人立案偵查，依法採取刑事強制措施。省政府已經成立聯合調查組，全面深入調查事故，市政府將配合調查組盡快查明原因，依法依規嚴肅追責問責，絕不姑息。