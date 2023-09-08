2樓變1樓！台灣大樓傾斜住戶暫避　突見家園於眼前垂直下沉｜有片

台北市大直街94巷，7日晚間疑似受海砂屋都更建案施工影響，造成民宅欲倒塌。



有民眾反映家中磁磚因此剝落、住家傾斜，警消已到場疏散驅離，共35戶住戶目前撤離至實踐大學。

下陷足足一層「1樓消失了」 疑建造商工程所致（點圖放大瀏覽）：

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稍早大樓下陷一層樓，一樓消失，台北市長蔣萬安、副市長李四川已陸續到場坐鎮。蔣萬安表示，共疏散144人，初步了解是建商挖破連續壁導致民宅下陷，市府正進行灌漿監控。

位於中山區大直街巷內一處海砂屋，近日進行都更，據了解，自該建案動工之後，漸漸造成鄰近住戶房屋龜裂，但多次向建商反應卻都無果。

目前一棟房屋暫有傾倒疑慮，已經疏散35戶，但不排除擴大疏散。

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受害住戶抱怨，7日意識到房屋傾斜有點嚴重，察覺到危險時，便馬上找台北市議員陳怡君來，怎料下午才剛看完，就在傍晚7點時竟聽到一聲巨響，大樓隨即震動，自己馬上跑到後方施工處看，聽到監工要所有工人撤退，但卻過了半小時住戶們才被通知撤退。

附近住戶門口都貼著公告：「請注意！近期因為基泰建設施工，導致本排公寓一樓住戶的室內／室外牆面已出現龜裂、牆面與階梯之間也出現縫隙、室內門也因建物傾斜而自動閉合搖晃。雖基泰建設宣稱施工期間已同步監測本排公寓穩定度，但顯然建物已發生傾斜狀況。為了居住安全及權，尤其近來地震頻傳，謹此呼籲樓上住戶也密切注意住家是否也有發生上述問題。必要時將與基泰建設釐清相關責任、並協商建物結構遭受破壞之解決方案。」

此外，7日下午就已有住戶因為家門傾斜到沒辦法關起來在修門、還有人家中磁磚剝落，甚至是房屋外鐵窗遭擠壓，已嚴重變形。

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消防人員獲報指，案因興建工地未灌水，造成大直街94巷1弄1號-9號5至6棟房屋有傾斜龜裂現象；現場影響戶數約35戶，疏散人數待確認，已先疏散至實踐大學。

消防局已成立前進指揮所，中山區區長、消防局副局長已抵達現場，都發局、建管處、工務局均已派員到現場處理。

對此，陳怡君表示，目前最重要的是對於受災戶進行妥善安置，並儘速查明事故原因，以及是否有更進一步的潛在危機擴大。

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