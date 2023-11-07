黑龍江體育館坍塌事故最新情況：7名初中生相約打籃球　3人遇難

11月6日晚，黑龍江佳木斯市樺南縣悅城體育館發生坍塌，多人被困。

《新華社》報道，黑龍江省佳木斯市樺南縣政府新聞辦消息，事故發生後，佳木斯市、樺南縣兩級紀檢監察機關第一時間介入調查。

經查，當時有7名初中生相約在體育館打籃球，事發後有3人自行脫險，4人被困，其中3人被救出後，經送院搶救後不治。



報道稱，11月6日，樺南縣7名初中生相約於傍晚6時許到悅城體育俱樂部打籃球。晚上7時20分許，有學生發現屋頂異常並向門口跑去，隨即屋頂發生坍塌。

事發後，3人自行脫險，其中2人未受傷，1人被及時送到醫院救治；4人被困，1人於晚上7時50分許被救出並送往醫院救治，其他3人被救出後，經醫院搶救無效死亡。經診斷，2名住院人員中，1人腓骨骨折、臉部輕微擦傷，1人軟組織輕微擦傷，均無生命危險。

黑龍江省佳木斯市樺南縣悅城體育俱樂部屋頂坍塌。（微博＠新華社）

據介紹，悅城體育俱樂部位於樺南縣育才路北段的悅城廣場綜合體7號樓，2017年7月開始建設，2018年7月竣工，建設單位為黑龍江省悅城房地產開發有限公司，施工單位為黑龍江海峰偉業建築安裝工程有限責任公司，監理單位為佳木斯三江建設監理公司，2020年7月通過驗收。

悅城廣場綜合體7號樓建築面積3208.96平方米，高度為9.05米，基礎形式為獨立基礎，結構形式為框架結構，其中東部為二層建築（面積2533.96平方米），屋頂結構形式為混凝土結構，西部為單層建築（坍塌部分，面積675平方米），屋頂結構形式為H型變截面鋼樑結構。該建築所有權人於2020年5月至2022年12月間，將場所租賃給他人經營。2022年12月起，由樺南縣新陽光健身俱樂部管理，主要用於開展籃球、乒乓球、羽毛球等活動，面向社會經營。

事故發生後，佳木斯市、樺南縣聯合成立「11·6」悅城體育俱樂部屋頂坍塌事故處置工作領導小組，設立現場搜救、秩序維護、善後處理、事故調查和醫療救治等專班，緊急調度市縣消防、森林消防等隊伍冒雪進行專業救援，全力做好救援處置各項工作。

佳木斯市醫療專家組已趕赴樺南縣，按照「一人一方案」的原則，全力以赴開展救治。有關專家同步對傷員、家屬進行心理疏導。