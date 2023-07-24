黑龍江中學體育館坍塌　死者家長抽泣控訴片瘋傳：等6小時沒消息

7月23日（周日），黑龍江齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生屋頂坍塌，11人身亡，內媒指事故的死傷者多為該校的女排隊員。事發後，多名死傷學生的家長聚集在當地一間醫院內，有人控訴他們在醫院已經等待5、6小時，但官方依然無人出面溝通傷情，有人稱孩子直到徹底失去生命跡象才被告知。影片中多名家長一邊抽泣一邊控訴，怒罵「醫院在幹甚麼？政府在幹甚麼？」相關片段在網絡上瘋傳。



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據網傳影片的對話內容，拍攝時間疑似是24日深夜凌晨12點左右，距離事故發生逾半日。一名疑似遇難學生父親代表一眾家長表示，至少有5個學生被送到該家醫院，院方明確告知他們有2人沒有生命體徵。

該名男子批評，坍塌事故後，學生陸陸續續的送到各醫院，在這4個小時，5個小時甚至6個小時的時間裏，都在幹甚麼？孩子沒有生命體徵，你們不需要跟家屬溝通一下嗎？男子稱，沒有任何一個政府或醫院工作人員跟家屬溝通解釋情況。該名男子又批評，現場只有公安衝在前面，防止他們鬧事。

該名男子描述他曾要求看死傷者，指所有送去醫院的學生都灰頭土臉的，「我說你讓我認一下，沒準就不是我孩子，一個小時過去了，還沒讓我認」。該名男子隨後更稱，他是第二個被告知孩子沒有生命體徵的家長。

片段中更有一名女子哭著稱，醫院周日晚上8時說仍在搶救她的孩子，但結果文件寫着孩子在下午5時多已經死亡。

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官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博表示，影片中在醫院急切等待消息的家長們需要第一時間得到安慰，趕到現場的官員應當積極行動，發揮這一作用，與家長們真正共情，急他們之所急，傷他們之所傷，而不是在現場待著，讓家長們產生那些人是來「維穩」的感覺。在家長們如此焦急、痛心的時候，每一個來到醫院的政府工作人員都應該提供一份溫暖。