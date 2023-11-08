開國少將文擊逝世享年106歲　韓戰時曾率炮兵全殲美軍第8團

內媒《澎湃新聞》報道，開國少將、原總參炮兵部部長文擊因病醫治無效，於11月8日在北京逝世，享年106歲。



公開資料顯示，文擊1937年參加八路軍。曾任炮兵師長、宣化炮兵學院訓練部部長、副院長兼訓練部部長，濟南軍區炮兵司令員，軍委炮兵副司令員兼參謀長，總參謀部炮兵部部長（副大區職）等職。1964年晉升為少將軍銜。

據張家口新聞網此前報道專訪文擊時介紹，1937年12月，當時19歲的文擊投筆從戎，奔赴抗日戰場。第二次國共內戰時期，文擊隨延安炮校進入東北，屢立戰功。中國共產黨軍隊攻陷東北後，文擊率3個團入關參加平津戰役，指揮部隊攻克天津外圍堅固據點，以迅猛炮火摧毀守敵前沿陣地，及時支援步兵縱深戰鬥，受到野戰軍總部嘉獎。

開國少將、原總參炮兵部部長文擊。（中國軍網）

據報道，韓戰爆發後，1950年10月19日，時任志願軍炮兵第1師師長文擊率部第一批入朝作戰。11月1日，炮1師在雲山首次參戰。當天，炮兵觀察所突然發現，被圍敵人要乘車轉移。原來號稱「常勝師」的美騎兵第1師第8團正與南朝鮮軍換防。戰機轉瞬即逝，上級決定提前發起攻擊。

在總攻中，文擊指揮部隊，在美軍坦克衝到志願軍陣地前沿三四百米時，突然開火命中坦克。美軍開始向南逃走；激戰三晝夜後，全殲美軍第8團。

根據資料，自1955年至1965年間，中國共授予或晉升10名中華人民共和國元帥、10名中國人民解放軍大將、57名中國人民解放軍上將、177名中國人民解放軍中將和1360名中國人民解放軍少將。這些人一般被統稱為「開國將帥」。文擊逝世後，目前健在的開國將軍僅存2人，分別為江西省軍區原政委張力雄，他於1961年授銜為少將 ；以及烏魯木齊軍區原副司令員王扶之，他於1964年授銜為少將。