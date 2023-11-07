何立峰訪美，為何是由中國外交部官宣？

中國外交部發言人汪文斌11月6日宣佈應美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰將於11月8日至12日訪問美國。這是何立峰擔任中國副總理之後首次訪問美國。

上個月底，何立峰獲任接替劉鶴，擔任中央財經委員會辦公室主任一職。前不久何立峰以中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記的身份，出席了中央金融工作委員會會議。不少聲音認為何立峰在中國經濟決策中的角色類似於中國前副總理劉鶴。

美國財長耶倫（Janet Yellen，左）7月6日至9日訪問北京。她8日在北京釣魚台國賓館與中國國務院副總理何立峰會面。（Reuters）

但引人注意的細節是，此次官宣何立峰訪美訊息的是中國外交部。而劉鶴從2018年至2020年多次訪問美國，除了2018年2月和2018年5月兩次訪美是應美國政府邀請，由中國外交部官宣，其他數次訪美行程的訊息均為中國商務部發出的。當時商務部發出的劉鶴出訪訊息，有時會點名是應美方邀請，有時會點名是應時任美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、時任財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）邀請，有時直接宣佈劉鶴將出訪。

而此次何立峰的訪問邀請是由美國財政部長耶倫發出的，這顯然不是美國政府（或者美方）的邀請，為什麼官宣該訊息的是中國外交部而不是商務部？

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2023年8月29日在北京會晤中國國務院副總理何立峰。（Pool via Reuters）

眾所周知，劉鶴當年多次訪美，最重要的任務是進行中美經貿談判。何立峰目前有一個很重要的頭銜是中美經貿中方牽頭人，此次訪問是在APEC峰會召開前夕，為APEC期間中國國家主席習近平同美國總統拜登（Joe Biden）會晤做準備的色彩非常明顯，這是否意味着在美國進入選舉季節的當下，何立峰赴美更多是從經濟外交的層面同美國進行交涉，中美開展實質性的經貿談判的空間已經不大？

也有分析認為，何立峰訪美，是對耶倫訪華的回訪，同美方同行接觸的成分大於實質商務談判的成分。何立峰訪美的外交色彩大於經貿商務色彩，也和中美關係發展到今天經濟糾紛已經不能簡單用經濟來衡量有關，現如今中美之間的經濟問題很大程度上和經濟安全、政治外交密不可分。