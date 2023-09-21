CPTPP｜游錫堃：大陸入會不簡單　台灣明年有機會

台灣於2021年9月向跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）遞交加入申請，距今已兩年。周三（20日），立法院長游錫堃會見加拿大地區台灣商會CPTPP訪問團時表示，CPTPP入會條件比較嚴格，加拿大是明年的主席國，當世界各國了解中共政權本質，大陸要入會比較不簡單。他認為，這是台灣的機會。



游錫堃在國民黨立委溫玉霞、台灣民眾黨立委邱臣遠及立法院秘書長林志嘉等人陪同下接見訪問團。他表示，2020年1月爆發新冠疫情，3年期間，2300萬台灣人民努力打拚，蔡英文與賴清德團隊領導有方，讓台灣經濟成長率表現較全世界其他各國亮麗，也很不錯。其次，台灣在疫情期間關注世界各國並提供協助，獲得國際高度肯定。同時，台美關係也長足進步，跟過去不一樣，加上經濟表現很好，確實對台灣的國際地位提升不少。

對於與北京一同遞交加入CPTPP的申請，游表示，台灣如果努力打拚一點，是有機會入會。CPTPP入會條件比較嚴格，在人權、社會公益、環境等議題也有所把關，去年俄烏戰爭爆發後，專制與自由陣營對立，世界各國近年來也了解中共政權本質，使得中國入會比較不簡單，這是台灣的機會。

而溫玉霞則表示，最好是台灣比大陸先入會，最壞也要是兩岸一同入會，若大陸比台灣早入會，可能會遇到其他的障礙和困難。