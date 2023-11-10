天貓揭曉雙11榜單：男人消費力首次超過寵物狗

根據天貓最新發佈的雙 11 消費榜單， 2023 年的雙 11 資料顯示，內地男性消費力首次超過「寵物狗」，顛覆了常年「男人消費不如狗」的消費觀點。排在男性消費者前三的分別是公路自行車、電競產品和衝鋒衣，成為繼 2022 年的茅台、釣魚和始祖鳥以後，男人的「新三寶」。



根據內地市場數據媒體「鈦媒體」、《新品略財經》整理報道，天貓最新發佈的雙11消費榜單顯示，排在男性消費者前三的分別是公路自行車、電競產品和衝鋒衣，其中公路自行車銷售額增幅305%，電競產品銷售額增幅114%，衝鋒衣銷售額增幅90%。

而今年天貓雙11的寵物（狗）消費「新三寶」資料，狗狗全價烘焙糧銷售額增幅85%，狗狗奶粉銷售額增幅74%，狗狗凍乾零食銷售額增幅58%。

對比資料，很直觀顯示出，男人消費「新三寶」增幅遠超過寵物（狗）消費「新三寶」，於是熱搜上湧現了一條「男人消費力首次超過寵物狗」的熱烈討論。

綜觀今年雙11消費，從City Walk到City Ride 的趨勢明顯，今年天貓雙11，「自行車整車」銷量同比去年翻番，其中男性用戶增長同比去年提升近100%。同時，男性消費者在今年雙11實現「電競自由」。從數據來看，10月31日至11月5日，狼蛛、VGN、玩家國度等品牌天貓旗艦店的成交同比增長超100%。第三名則是戶外裝備中的衝鋒衣，曾多次成為今年的熱門話題，男性購買者為此奉獻了90%的銷售額。

《新品略財經》報道分析相關現象，首先從數據呈現出的消費圖像觀之，認為消費進入年輕化時代，男性消費者，特別是新一代年輕男性消費者成為一支不可忽視的市場主力，「主要以90後、95後，以及00後為主，他們都屬於剛步入社會不久，以及處於職業和事業上升期為主的年輕人」。

根據QuestMobile發佈的《2023男性消費洞察報告》顯示，截止2023年4月，全網用戶中男性用戶占比50.5%，總數達到6.11億，一線、新一線、二線城市占比接近五成。

「雙11」帶動內地消費、物流等行業。（視覺中國）

其次，男性消費者在多個細分領域逐漸佔據更多話語權，「整體看，在數碼、家電、娛樂直播、投資理財、遊戲、IT電子類、新能源汽車等領域，男性消費占比較多，有明顯優勢」。

最後，分析認為，男性消費者線上消費能力加速崛起，儘管消費的「豐富性」不及於女性，但情況已經發生轉變。分析引述《2023男性消費洞察報告》顯示，男性結構使用者向一二線城市轉移，更多男性用戶線上消費能力增強，在各類電商購物平台中，男性用戶占比均有增長。分析主張，男性消費線上消費形態更加多元化，具有很強的社交娛樂屬性，比如男性使用者對資訊、遊戲、娛樂直播等方面展現出濃厚興趣，尤其在IT、摩托、遊戲、汽車等社區更是男性消費的主場。