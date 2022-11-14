雙11｜ 低調落幕中國品牌表現亮眼　直播主賣假貨被警方當場逮捕

今年雙十一購物狂歡節內地電商平台十分低調，不公布最終商品成交金額（GMV）統計，《紐約時報》指出，今年中國品牌在化妝品、時裝和家電等多個商品類型中佔據了最暢銷地位。報道指出，本土品牌往往能夠更好地滿足國內消費者的需求，適應中國不斷變化的趨勢。



此外，據「平安武漢」 通報，11月11日，雙十一活動當天，武漢青山警方聯合市場監管部門，將正在直播賣假貨的網店店主潘某夫婦及4名店員當場抓獲，涉案金額達1545萬元。



內地日前嚴打詐騙和假貨，雙11當天警方逮捕一個賣假貨的直播主。警方指從2017年起，潘某夫婦等人仿照某品牌女裝同樣款式進貨，再貼上該女裝品牌商標，通過某平台經營網點、網路直播等方式銷售假貨。

警方指出，100多米的出租屋內有直播間、操作區、倉庫，堆積著3600多件假冒女裝，電腦螢幕顯示該網店雙11直播活動正在火熱進行，營業額不停增長。直至案發被抓，潘某等人先後向13個省市、上萬名消費者銷售假冒品牌商品3萬餘件，涉案金額達1545萬元。

警方指出，潘某等人還收藏了700多條帶貨「經驗帖」，包括行銷雞湯、進貨途徑、網店營運、薪酬結構等。對網絡行銷、經營直播等下足功夫。目前，案件正在進一步處理中。

今年雙十一購物狂歡節內地電商平台十分低調，消費主力的年輕人也熱情不再。阿里巴巴宣布今年不只不辦名人晚會，也不會舉辦最終商品成交金額（GMV）統計倒數計時的活動，阿里巴巴預估銷售額可能僅較去年持平。

雙11｜最冷一年！阿里巴巴首次不公布銷售額 路透：清零影響消費 | 香港01

紐約時報：中國品牌表現亮眼

《紐約時報》指出，今年從10月下旬就開始了，中國品牌在化妝品、時裝和家電等多個商品類型中佔據了最暢銷地位。

文中指出，雖然外國品牌在中國市場保持了強大影響力，但它們與中國競爭對手平分秋色。據新華社報道，在阿里巴巴的主要購物平台天貓的「雙11」頭一個小時裡，中國品牌在銷售額排名前100的品牌中佔到一半以上。

「雙十一」商機吸引全球商家矚目。（視覺中國）

報道引述，北京一家科技公司的項目經理雪莉·劉表示，「中國品牌火了。」她表示，新冠疫情和國家政策讓「雙11更中國」。文中提到，中國企業在不斷發展，質量不斷提高，品牌受歡迎度飆升。

此外，《紐約時報》指出，本土品牌往往能夠更好地滿足國內消費者的需求，適應中國不斷變化的趨勢。