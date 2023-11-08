拐賣兒童、偽出生證一條龍　起底湖北醫院勾結人販生意版圖

11月7日下午，襄陽衛健委再次通報健橋醫院販賣出生證明事件處理進展。通報稱，工作專班6日晚進駐涉事醫院，連夜詢問相關人員並封存了相關資料。目前，涉事醫院婦產科停業整頓，相關責任人已被控制，醫院院長已被採取刑事強制措施並接受調查，相關問題正進一步調查中。



據內媒《封面新聞》報道，當天上午，記者陪同舉報人與襄陽市公安局主要負責人會面，將相關線索的詳細情況遞交給警方。

舉報人花一年時間獲取仲介信任 院長自稱「幹的是死罪的事」

打拐志願者上官正義介紹，他最初是在社交平台刷到有人發佈資訊，稱可以説明辦理出生證明，「一些是用同音字或者字母代替關鍵字，有一些則是在評論區明目張膽招攬。我從去年下半年與雲南、山東兩個仲介建立聯繫，花了近一年時間獲取他們信任，並在今年9月份在仲介介紹下前往襄陽健橋醫院，虛擬了一套假的孩子資訊，成功辦理了出生證明，完成取證。」

上官正義稱，仲介為了證明實力，向他發來多個孩子的出生證明，涉及山東、四川、河北等多個省市，他曾根據這些資訊前往購買者所在的地方核實。「仲介最初是賣假證明，偽造了湖南和雲南某兩家婦幼保健院的出生證明，快遞給購買人，等順利落戶，對方才交錢。」

上官正義稱，在打拐行動中曾遇到過，一些人買來的孩子，卻能拿出全套的出生證明資料證明孩子是自家的，「一些地方落戶審核不嚴格，假證也能落戶。但健橋醫院是偽造的真實可查的出生證、疫苗本。」

上官正義稱，仲介為了促成生意，最終告訴他可以在襄陽健橋醫院辦理出生證。今年9月12日，他與健橋醫院人員建立聯繫，並提供了一套虛假的孩子資訊。

「交了2000元建檔費，醫院就開始造資料。9月16日，我和同伴假裝夫妻到了醫院，與院長葉某詳談之後，一次性簽了厚厚一摞住院資料、產檢資料，手都寫酸了，全是假的。一個完全不存在的孩子，她們居然當天就順利出具了一套出生證明、住院資料、疫苗本等資料。」上官正義稱，一套資料要9.6萬元（人民幣，下同），3萬給仲介，剩餘的給醫院。最後關頭他沒付尾款，藉口要帶孩子來採集足底血，離開了醫院。

上官正義稱，葉某交談過程中曾介紹，醫院有做代孕業務，也會對應提供這些證件辦理，「但一次不能辦多了，怕引起衛健部門察覺。她說自己幹的是死罪的事，我強忍著情緒離開醫院，表明身份勸葉某和兩個仲介自首，葉某反過來約我談談。」

另據微信公眾號「津雲」報道，上官正義還提到，他曾在11月6日下午前往襄陽市衛健委，想向襄陽市衛健委趙旭主任反映情況，辦公室工作人員表示不能見領導。隨後，他再次前往湖北襄陽健橋醫院，想規勸葉姓院長及醫院犯罪成員投案自首，如實交代違法犯罪行為，配合有關部門找到涉案的拐賣孩子，爭取寬大處理，但葉院長沒出面，其同夥不願意自首。

葉某曾反復叮囑上官正義「如何應對衛健部門查驗」，比如外地人拿著襄陽買的出生證明回老家辦理落戶，衛健委可能會做電話詢問，戶籍部門可能對資料產生懷疑，會向發證地發函詢問，「想辦法讓他們把函發給醫院，醫院已經做完了全套資料，也按程式炮製、登記了出生證明，她可以正大光明回函確認真實。如果是衛健部門詢問，她們也有一套話術，讓我們按要求回復。她還教我，落戶的時候可以在當地找找關係。」

上官正義介紹，雲南的仲介告訴他，最近有兩個嬰兒分別以11萬元、16萬元價格從健橋醫院賣出去，「她說其中一個是大學生在校生子，不想要了。她們把兩個孩子的出生證明給我看，還有對方回去落戶成功，在微信給她回饋資訊。」

7日上午，記者陪同上官正義與襄陽市公安局負責人見面，上官正義將六、七條有詳細證件號碼、落戶位址等資訊的線索遞交給警方核實。

涉事醫院掛數十面錦旗 院長曾因違法醫療行為被判刑

6日凌晨，記者前往健橋醫院時，這裡的急診科室尚在正常營業。門口懸掛著大幅的「院長寄語」和《醫療機構行業規範》。

這是一棟15層的臨街大樓，樓內顯眼的位置掛著數十面錦旗，有稱讚醫術高明的，有感激送子聖手的。從樓層指示牌看，大樓內除了一家全科醫院外，其他樓層還分佈著一家月子中心和一家整形美容醫院。

7日下午，記者再次來到醫院，大廳分診台、掛號處等崗位正常工作，數十名患者、孕婦像日常一樣進出。記者在頂樓辦公區只看到一名工作人員，對方稱「領導都不在」。14樓的月子中心區域，工作人員和孕婦、奶爸來來往往，一名工作人員則稱，該中心與醫院無關，「領導也不一樣」。

「天眼查」資訊顯示，葉某正是該月子中心的股東，月子中心法定代表人也姓葉。除此之外，葉某還在另外兩家母嬰相關公司擔任股東，今年6、7月，再次參與新成立了兩家婦產、母嬰公司。「天眼查」顯示，近5年健橋醫院兩次因虛假廣告及其他違規問題，被9次處罰。

據「津雲」報道，近幾年，葉某曾多次以襄陽市女企業家協會副會長身份出席活動。2022年，她曾獲得襄陽市「最美巾幗奮鬥者」稱號。葉某某曾對外宣稱，她一步一個腳印地打造了以婦科、產科馳名鄂西北的襄陽健橋醫院。

襄陽健橋醫院前身為襄陽102醫院，最早由湖北工業集團職工醫院（簡稱職工醫院）改制成立。2010年當地媒體報道，上述職工醫院婦產科醫生葉某芝擅自在個人公寓及親戚私宅內，非法為兩名孕婦提供胎兒性別鑒定並手術終止妊娠。法院審理認為，葉某芝的行為構成非法進行節育手術罪。鑒於其認罪態度較好，有一定悔罪表現，可酌情對其從輕處罰，一審判處葉某芝拘役5個月，並處罰金1萬元。

此處「葉某芝」的名字與健橋醫院院長葉某的名字完全相同。有知情人士稱，上述報道中的違法犯罪行為人，與健橋醫院院長葉某為同一人。此消息尚未得到襄陽警方正式回應。

內地拐賣兒童事件頻發。（示意圖／資料圖片）

7日下午，襄陽市衛健委再次發佈通報，稱涉事醫院婦產科已停業整頓，相關責任人已被控制，醫院院長已被採取刑事強制措施並接受調查。工作專班已約見舉報者獲取了相關材料，相關問題正在進一步調查核實中。

湖北省襄陽市衛健委黨組書記趙旭稱，衛健執法人員在民警之前趕到醫院，封存了涉事科室門口的監控視頻，調取了多台電腦中儲存的記錄。隨後，民警趕來，雙方一同展開調查。6日晚，葉某某就被公安帶走。

襄陽市多名醫療系統人士告訴記者，葉某某在該市醫療系統「口碑不好」，破壞了醫療秩序，多家醫院工作人員曾聯合起來向主管部門反映該院問題。

律師稱院長或涉多個罪名 查實則最高量刑可能死刑

湖北賦兮律師事務所律師楊高華表示，襄陽健橋醫院院長葉某可能涉嫌多項罪名。

「首先，她十多年前非法鑒別胎兒性別、進行非法引產手術，受到過刑事處罰。在《醫師法》的規定中，這屬於嚴重違反醫師職業道德和醫學倫理規範。」楊高華介紹，按照《醫師法》的規定，葉某的醫師執業證應該是被吊銷了，不能從事一線執業醫師工作，甚至還會面臨整個醫療衛生服務行業的禁入，比如擔任健橋醫院的院長。

楊高華表示，這類人員行業禁入的期限一般是5年直至終身，具體到不同情況，期限有彈性的。「比如情節嚴重，造成了惡劣的社會影響，期限會是終身。其他情況下，省衛健委根據規定的細則會作出不同輕重的裁量。如果她還在禁止期內，又違規擔任醫院院長，本人要再次面臨行政處罰，醫療機構會被吊銷行業許可。」

楊高華介紹，葉某組織販賣出生證明、疫苗本行為，可能涉嫌兩個罪名。一是買賣國家機關公文、證件罪，此項罪名根據情節嚴重程度，量刑在3年以下，或者三年以上十年以下有期徒刑。「在司法實踐中並沒有量化的標準來認定怎樣算情節嚴重。會綜合考慮犯罪行為的次數、販賣證件的數量、持續的時間以及造成影響的惡劣程度。」

「如果販賣出生證明過程中，葉某及相關人員明知對應的嬰兒是被拐賣兒童，還要為他人出具出生證、疫苗本，還可能會被認定為拐賣兒童的共犯。」楊高華介紹，拐賣兒童罪量刑是5年起步，最高可達死刑；最終要看警方調查結論，販賣出生證明行為如果同時涉及上述兩項罪名，將根據量刑最重的一項進行處罰。

「打拐人舉報，這家醫院曾販賣兩個嬰兒。如果最後查實，量刑會在5到10年，如果隨著深入調查，查實拐賣兒童3人以上，那就是10年以上量刑，最高會判死刑。」楊高華表示，上述所有可能涉及的罪名，都有待於根據警方最終調查結論來認定和處理。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

