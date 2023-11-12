包括淘寶閑魚釘釘阿里雲盤　阿里全系產品一度故障上熱搜

《證券時報》等多個內媒報道，12日（周日）阿里巴巴旗下淘寶、閑魚、阿里雲盤、釘釘在內的多款產品疑似無法正常操作。該話題迅速在網絡上引起熱議，「#淘寶崩了#」、「#閑魚崩了#」、「#阿里雲盤崩了#」一齊衝上微博熱搜。



據阿里方面消息，同日晚上7點20分左右，經工程師緊急處理，阿里旗下淘寶、釘釘、阿里雲盤等APP已全面恢復。



內媒報道指，社交平台上有用戶反饋淘寶、閑魚、阿里雲盤故障，有的用戶購物頁面顯示代碼，有的顯示白屏，也有用戶表示可以正常購物。也有大量網友表示阿里雲盤出現訪問故障，其手機端和電腦端均無法登錄。

報道又指，在一個阿里雲客戶服務支持相關的釘釘官方群內，相關管理員發布公告稱，2023年11月12日17:44起，阿里雲產品控制台訪問及API調用出現使用異常，阿里雲工程師正在緊急介入排查。

值得注意的是，11日晚間，也就是雙十一當天，已有用戶反映淘寶出現無法付款情形。此次故障或為雙11大促期間流量暴增所致。據悉，早在10月24日預售當天，手淘活躍用戶便已經超過5個億。官方透露，本次雙11用戶數實現兩位數增長，購買用戶總量亦達到新高。