杭州亞運｜阿里雲推AI手語翻譯員　助聽障人士無障礙交流

杭州亞運會及亞殘運會，將先後於9月23日至10月8日，及10月22日至28日舉行。為推動無障礙亞運，阿里雲（Alibaba Cloud）推出AI手語翻譯員「小莫」，為聽障人士提供手語翻譯服務。



用戶可透過內地支付寶的小程序「現聲」使用手語翻譯功能。該小程序支持手語和中文口語之間的雙向翻譯，只要用家輸入語音信息，「小莫」便可為聽障人士翻譯成手語，反之也可將手語翻譯成口語，讓聽障人士可與其他人群無障礙交流，惟目前「小莫」只支援中文手語及口語對譯。

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在亞殘運會期間，「小莫」還可協助聽障參賽選手與工作人員溝通，便於他們尋求協助，包括問路、就醫、購票和觀看比賽等。

阿里雲智能集團算法工程師張邦介紹，手語的詞彙和語法不同於口語表達，因應其複雜性，阿里雲建立了中文手語翻譯數據集，從浙江省手語從業者和聽障人士中，收集和參與注釋了25000個手勢。

阿里雲智能集團副總裁及企業服務總經理熊務真（左）、阿里雲智能集團算法工程師張邦（右），介紹阿里雲的低碳應用和虛擬手語翻譯官如何助力杭州亞運會。（林芷瑩攝）

同時，阿里雲藉助其視覺識別算法和運動跟蹤能力，捕捉聽障人士的動作，並通過先進的語言翻譯模型將手語翻譯成自然語言。阿里雲還開發深度神經網絡和唇部動作生成模塊，將口語轉化為手語，確保「小莫」可準確地做出手語手勢。

為助力杭州亞運會進一步實踐綠色理念，阿里雲還推出了網上低碳應用程式「雲上亞運村低碳賬戶」，促進亞運會參與者透過數碼互動採取更多低碳舉動，減少自身碳足跡。

阿里雲推出網上低碳應用程式「雲上亞運村低碳賬戶」，促進亞運村內運動員、記者和工作人員的低碳環保舉動。（阿里雲）

阿里雲智能集團副總裁及企業服務總經理熊務真介紹，包括運動員、記者和工作人員等亞運會參與者，當他們乘坐公共交通工具、回收廢物、減少食物浪費時，均可掃描二維碼（QR Code）或拍照，在應用程式中記錄自己的低碳舉動，從而將個人低碳舉動轉化為碳積分，更可用積分兌換限量版亞運主題徽章和其他低碳產品。

熊務真表示，阿里雲透過創新的綠色低碳互動應用，希望鼓勵亞運會參與者，記錄日常環保舉動，幫助他們看到低碳選擇帶來的實際影響，從而提升對可持續發展的重視程度。