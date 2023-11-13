江蘇男跳河勇救3人後體力不支溺斃　年僅26歲

10月28日，江蘇鹽城市有私家車墮河，車內3人不斷呼救，路過的26歲男子張可可奮不顧身地跳入河中施救，先後救出3人，他卻因體力不支沉入水底溺斃。



張可可是鹽城市響水縣南河鎮新蕩村人，平日在陳家港鎮一家造紙廠上班。事發當日，張可可在上班途中發現有私家車墮河並有人打開天窗向外呼救，於是立即停車並跳入河中施救，與其同行的父親不會游泳，因此負責在岸上接應，被救的3人後送往阜寧縣某醫院治療。

當天趕來救援的藍天救援隊隊員表示，因水域情況複雜，張可可被打撈上來時已沒有生命跡象，「我們看到他的車子都沒熄火就跳下去救人，生命就這樣定格在了26歲」。

有親屬表示，張可可救人離世對其家人打擊很大，「昨天剛給孩子下葬，家裡人還沒緩過來」；他的家中還有兩個姐姐，其中一個姐姐是護士。

與張可可相識多年的同學兼同事高女士稱，對方是一個工作認真，生活中善良且樂於幫助他人的好人，曾經有朋友誤入傳銷後，偷偷向張可可發短訊求救，他知道後立即趕赴並報警救出朋友。

10月30日，家人為張可可舉行追悼會。高女士稱，很多朋友都趕來送別張可可並送上鮮花，「我們想讓更多人知道他的事，想讓大家記住他的勇敢」。

響水縣政府工作人員表示，關於張可可等人見義勇為一事，相關部門正在進行詳細瞭解和材料收集中，後續認定完將會統一對外公布，「張可可是第一個下水救人的，他的家人受到打擊很大，我們也會盡力去關懷」。

11月5日，響水縣政府部門消息，包括張可可在內的4名施救者全部被警方認定為見義勇為。同時，響水縣人民政府授予張可可等人「見義勇為先進個人」稱號。