女子婚宴狂打包40多枱飯菜還有整隻雞　網民知真相感動：好有愛！

有女子在網絡發文徵求打包婚宴和餐館的飯菜。



但她並不是貪小便宜，而是要拿回去救濟上百隻流浪狗。

有人主動提供40桌的酒席讓她打包，給浪浪飽餐一頓。

網民一開始以為又是打包狂魔 知真相後肅然起敬（點圖放大瀏覽）：

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內媒報道，四川成都一名女子「阿猴」在一處流浪動物保護基地擔任義工，該基地收容幾百隻流浪狗和100多隻流浪貓。

她為了讓浪浪們能吃好一點，在社交平台上發文，徵求餐廳和酒席有剩菜剩飯讓她去打包，給狗狗吃點大魚大肉。

隨後有一名婚禮的當事人主動聯繫，透露有40多桌的桌菜可以讓她打包，阿猴立刻跑去搜刮，那場婚宴剩下很多食物，包括整隻雞、蹄膀等，他們就全部打包帶回，還挑了一些狗狗能吃的蔬菜，回去將所有食材用清水洗了好幾遍再餵給浪浪。

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阿猴表示基地裡幾百隻狗狗基本上都吃到了，這支影片已超過200萬次觀看數，網友表示「一開始以為婚宴打包是想佔便宜，後面看到不禁肅然起敬」、「既幫助小動物又不浪費糧食，挺好的」、「去喝喜酒常常看到好多菜被丟掉，如果可以打包給浪浪吃多理想」、「希望其他餐廳能比照辦理」、「毛孩不用挨餓了」。

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