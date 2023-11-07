巨型鴕鳥公路狂奔還入隧道　交警沿途守護　網民笑問：趕著上班？

不只人類要趕著通勤上班，連「鴕鳥」都要加入隊伍！



河南鄭州多名網友在6日早晨目睹，有一隻大鴕鳥在街頭狂奔，甚至一路跑上了高架橋，交警在後方騎著電單車跟隨，不敢貿然靠近，畫面相當有趣（點圖放大瀏覽）：

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民眾在鄭州東三環架空道路上，拍下鴕鳥狂奔的身影，還開玩笑寫下：「哇真厲害，鴕鳥在跑馬拉松！」

影片中可以看到，有交警騎著警用電單車，一直在後面跟隨，但因為鴕鳥體型龐大，加上奔跑速度很快，顧慮到安全因素，警察也不敢貿然上前，路上的車輛看到鴕鳥後，也默默地讓了一條路給牠。

而目擊到鴕鳥狂奔的民眾還不少，有人發布鴕鳥在隧道中狂奔的影片，還有人稱在交通廣播中聽到，該鴕鳥「從楊金路東三環交叉口發現後往南拐到北三環，並且進了隧道一路往西狂奔」。

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原先鴕鳥在架空道路上，情緒看似不穩，不斷加快奔跑速道，最後跑到橋下後，情緒才較為穩定。

6日上午11點，鄭州122交警指揮中心處回應，一大早就接到了報警電話，具體是從哪裡跑出來的還不清楚，鴕鳥體型不小，跑了幾十公里後，才被相關單位控制並帶走。

不少網友看到影片後紛紛調侃「牠是不是要去東站趕高鐵？」、「週一鴕鳥也要趕去上班打卡」、「這著急的樣子像極了快遲到的我」。

編按：內地網民更新最新消息稱，最終鴕鳥被民眾捕獲，交回主人，主人稱此前買了一公一母兩隻鴕鳥，母鴕鳥上月首先出逃，及後被尋回在別處治療，相信是公鴕鳥「尋妻心切」。



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