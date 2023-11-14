12年前4885份出生證明被竊賣至福建　河南商丘醫院3｢內鬼｣終獲刑

近來，內地廣西、湖北、廣東等地接連被爆販賣嬰兒出生證明等情況。河南商丘市婦幼保健院亦曾被爆出有4885份出生醫學證明被內部人員監守自盜。據《央視新聞》今日（11月14日）報道，今年2月，河南商丘對該院時任科長李某英判處有期徒刑八年，原副科長曹某連、丁某玲分別判處有期徒刑四年。



近日舉報廣西、湖北有醫院販賣嬰兒及出生證明的「打拐」網民「上官正義」曾在2016年在微博發文稱，經其團隊調查發現，販賣到福建多省市的兒童出生證明來自河南商丘婦幼保健院，這些出生證明可以為來歷不明的孩子進行落戶（內地亦稱「上戶口」）。

商丘市婦幼保健院表示，該院在2011年1月末，保管出生證的門鎖櫃被撬，清查發現2885份出生證明被盜；2012年2月再次盤點發現2000份出生證無去向，該院稱因首次清查時未能發現，即被盜出生證共計4885份。同時，「上官正義」了解到這些被竊的證件在福建地區申請落戶，買家也承認是透過仲介購買。

商丘市當時表示，將對案件立案追查，然而事件發生5年後，仍未有結果。2021年在「上官正義」的追問下及網絡輿論的關注中，河南商丘公安局梁園分局刑警隊郭隊長才表示，當地十分重視此事，將對此案重啟調查。

為「抱養」孩子上戶口 購買出生證明一張10萬

2021年，「上官正義」接受內媒採訪時表示，部份沒有生育的家庭突然多出一個孩子，雖然對方曾解釋為「朋友介紹抱養」，但「抱養的孩子如何上戶口？」便引發出背後的黑色產業鍊。

「當時我找到了大量中介，發現他們在兜售出生醫學證明。」上官正義表示，自己從出生證中介處得知，中介可以根據孩子年齡的大小，購買符合孩子當年批次的出生醫學證明。這些出生證，仲介販賣的價格在每張6萬元至10萬元人民幣。

「出生證一般都是只有編號，在孩子出生以後才會在上面印上其他訊息。」上官正義解釋，出生證上有防偽標記，公安系統在為新生兒上戶口時會進行鑑定，但對於孩子的訊息，公安機關並不會進行檢查。因此，這些出生證中介才能鑽了空子。

蒐集了大量未售出的證明後，「上官正義」發現，出生紙為真、紙上各家醫院的公章為假，而這批出生紙統一來自河南商丘婦幼保健院。

在福建被販賣的出生醫學證明紙都來自河南商丘婦幼保健院。（微博@上官正義）

「內鬼」監守自盜 「落戶」兒童或涉親生親賣

5年後，河南商丘對案件重啟調查，2022年12月，「上官正義」向內媒表示，2011年商丘市婦幼保健被盜4885份出生醫學證明案告破。該案屬於內部人員監守自盜，時任商丘市婦幼保健院管理出生醫學證明科長、副科長均涉案，目前已起訴至法院，即將開庭審理。

此外，涉案人員中，被紀委立案的有13人，有2人被「雙開」，8人因涉嫌拐賣犯罪被刑事拘留。對於已落腳的出生證，警方對相關人員全部採血進入打拐DNA庫進行對比，目前沒有對比成功。這意味著，這群已在他省市落戶孩子的生父母並未向公安機關報案登記。該批次被竊的出生證主要涉及親生親賣，抱養，撿拾孩子等，並為此提供入戶條件。

網民再追問河南商丘公布宣判結果

近來「上官正義」再次爆出湖北醫院販賣嬰兒、偽造出生紙，廣西醫院販賣出生證明等案件，湖北醫院院長、廣西醫院負責人等被刑事拘捕，在內地引發極大關注。

內地民間「打拐」志願者「上官正義」。

11月13日，「上官正義」再次於微博追問河南商丘，「2021年當地破獲此案，時任該院的科長和副科長涉案，他倆到底被判了多久？網路上查不到任何消息，我也多次呼籲你們公開判決結果都無果！請問這類案件也是秘密？」

據《央視新聞》今日報道，當地向內媒通報宣判情況表示，2023年2月商丘市梁園區人民法院對商丘市婦幼保健院保健科原科長李某英判處有期徒刑八年，原副科長曹某連、丁某玲分別判處有期徒刑四年。一審判決後，被告曹某連、丁某玲提出上訴。5月，商丘市中級人民法院二審裁定，依法維持本案一審判決。