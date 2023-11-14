南方報業「今日廣東國際傳播中心」成立　李家超、梁振英同打call

南方報業傳媒集團「今日廣東國際傳播中心」（GDToday）11月14日在廣州宣告成立，標誌著粵港澳大灣區國際傳播旗艦媒體正式起航。作為廣東對外傳播主平台，世界瞭解廣東第一端，GDToday將全面支撐廣東國際傳播工作。



2021年起，南方報業傳媒集團成立對外傳播中心，全力打造GDToday國際傳播媒體品牌，收穫了遍佈全球五大洲的2000萬粉絲和用戶，對外傳播中心中心14日起，從採編部門正式升級為今日廣東國際傳播中心（GDToday），GDToday英文用戶端也正式上線，中外大咖紛紛送上祝福。

聯合國教科文組織大會前總幹事伊琳娜．博科娃錄製影片，恭賀「今日廣東國際傳播中心」成立。（南方報業）

2年來，GDToday在境內外組織了多場文化交流活動，透過活動傳播中國文化。聯合國教科文組織前總幹事伊琳娜．博科娃曾經應GDToday之邀，在汕頭于泰國組織的「三江出海 一紙還鄉」僑批歷史文化展上送上影片祝福。中國「僑批」文化給伊琳娜．博科娃留有深刻印象，她讚揚GDToday在跨文化交流中發揮出積極的作用。

「GDToday一直堅持用多語種向國際社會傳播中國故事和粵港澳大灣區故事。我認為這對幫助國際受眾瞭解中國和大灣區非常重要。媒體是加強跨文化對話的重要工具。這些報道不僅展示了中國文化的深厚底蘊，也連接了全球華人社區和中國人民。可以說，GDToday是向世界展示灣區的門戶。」伊琳娜．博科娃祝福說，「希望你們取得更多成功，也希望你們能繼續加強與全球媒體機構的合作，增進東西方文化交流互鑒，實現孔子所說的『世界大同』。」

全國政協副主席、香港特別行政區第四任行政長官梁振英特錄影片，為「今日廣東國際傳播中心」成立打call。（南方報業）

全國政協副主席、香港特別行政區第四任行政長官梁振英曾多次接受GDToday採訪。立足南方報業傳媒集團港澳記者站，GDToday長期報道香港、報道粵港澳大灣區，推出不少優質報道讓梁振英印象深刻。

日前，梁振英對GDToday的成立表示祝賀。他認為GDToday成立恰逢其時，不僅可以向世界講好中國故事、粵港澳大灣區故事，也能推動解決香港與廣東合作中還存在的「相互不知道」的問題，促成雙方開展實際合作。

「廣東和香港不僅是好鄰居、好兄弟，還是很好的合作夥伴，雙方共同發展、共同繁榮的空間很大，對瞭解對方的需求很重要，但是存在『相互不知道』的問題，需要媒體做好溝通、解釋和說明的工作。」梁振英鼓勵GDToday繼續發揮作用，促進粵港在進一步合作過程中的相互「不知道」變成「知道」，變成雙方共同掌握、共同實現繁榮發展的機會。

中共中央對外聯絡部原副部長于洪君錄製影片，恭賀「今日廣東國際傳播中心」成立。（南方報業）

中共中央對外聯絡部原副部長于洪君表示，他一直關注南方報業傳媒集團對外傳播中心，中心2年多來推出了大量優秀的國際傳播作品，也組織了不少推動文明互鑒的交流活動，在國際上產生了廣泛影響。「我的不少同事，還有不少外國朋友都是你們的粉絲。」他說，「南方報業傳媒集團謀劃建設GDToday外宣媒體，打造粵港澳大灣區國際傳播旗艦媒體，充分彰顯了南方報業高度的責任感、使命感以及銳意創新的進取精神。我對此深感欽佩。」

于洪君希望GDToday以此次成立大會為新的起點，加快發展壯大，通過開展媒體報道、文化交流活動等，成為中國國際傳播的重要力量，在中華文明與人類文明建設性互動中，發揮重要作用。

從國際品牌活動的舉辦到粵港澳大灣區文旅海外推廣；從營商環境的全面推介到國際交流招商引資，2年來，GDToday不斷做大粵港澳大灣區的「朋友圈」。

GDToday積極於粵港澳大灣區文旅海外推廣。（南方報業）

美國前總統卡特的法律顧問哈威．佐丁透過影片說：「我很高興在GDToday新版網站和APP上線之際，在地處歐洲中心的冬季維也納向正在中國南方溫暖大灣區的GDToday致以誠摯的祝福和問候。」

美國海倫．福斯特．斯諾基金會主席亞當．福斯特認為，鑒於廣東的規模、重要性及其歷史，外國人十分有必要深入瞭解廣東。「我很高興看到GDToday在這個工作中不斷做出新貢獻。」

聯合國高級顧問、巴基斯坦前國務部長哈龍．謝里夫表示，GDToday搭建起一個世界瞭解廣東的平台，並讓受眾通過訪問像GDToday這樣具有公信力的媒體，促進全球受眾對亞洲，尤其是區域內重點事件的瞭解，推動交流。

GDToday承擔「廣東對外傳播主平台」的責任，對廣東本地重要資訊第一時間予以報道。很多外國駐穗領館、駐粵商會將GDToday報道作為重要資訊源。

菲律賓駐廣州總領事陸毅、法國駐廣州總領事福希瑋、印尼駐廣州總領事斌德加、新西蘭駐廣州總領事柯瑞秋、泰國駐廣州總領事吉拉蓬．素妲尼、瓦努阿圖共和國駐廣州總領事吳植佳、老撾人民民主共和國駐廣州總領事館領事吳康俏等也都透過充滿溫暖和熱情的影片，表達了對GDToday未來發展的期待和祝福。

福希瑋對GDToday新聞網法文版的啟動致以最熱烈的祝賀，他相信法文版的資訊對於來自歐洲、非洲、美洲以及亞太地區法語國家的讀者來說，都非常實用。

陸毅說，多年來，GDToday一直是他和領館同事們瞭解廣東和粵港澳大灣區的權威資訊來源。他祝願GDToday在未來幾年取得更大成功，並期待看到GDToday更上一層樓。

柯瑞秋也期待正式上線的GDToday用戶端為英語使用者提供大量有用的資訊。

華南美國商會會長哈利．賽亞丁祝賀GDToday成功推出GDToday用戶端及新版網站。中國葡萄牙商會會長席堯感謝GDToday提供了各種快訊和消息。

香港特別行政區行政長官李家超在接受GDToday記者專訪時為GDToday成立「打call」，祝GDToday蓬勃發展。（南方報業）

2年來，GDToday通過在香港設立港澳記者站推出了多不少獨家、重磅報道，打造了GDToday香港版品牌「今日香港地」，立足香港、輻射澳門，多層次展示香港、澳門「一國兩制」事業發展新實踐與粵港澳大灣區建設成果，呈現大灣區的機遇、發展和未來，得到香港、澳門各界認可。

香港特別行政區行政長官李家超在接受GDToday記者專訪時為GDToday成立「打call」。李家超祝GDToday蓬勃發展，寄語GDToday在助力推進粵港澳大灣區建設過程中走向世界，成為國際一流媒體。

澳門大學校長宋永華表示，GDToday作為廣東的權威媒體，近兩年來圍繞橫琴、澳門或粵港澳大灣區的發展，推出了不少粵語、葡語的優質報道。這些報道獲得了各界的好評，為讀者提供了豐富的資訊。他期待GDToday在粵港澳大灣區這一世界級灣區的建設過程中一同成長。

南方報業傳媒集團籌辦多類活動，圖為「歡朋滿粵」系列活動宣傳照。（南方報業）

除了港澳記者站外，南方報業傳媒集團也建設了新加坡、泰國、馬來西亞三個工作站點。新加坡新報業媒體華文媒體集團社長李慧玲、泰國中華總商會會長林楚欽、馬來西亞世華媒體集團總編輯兼星洲日報總編輯郭清江也對GDToday進一步講好東盟與廣東合作交流故事充滿期待。「祝GDToday越辦越好！」李慧玲說，期待雙方開展進一步的合作，共同講好新粵故事。2年來，GDToday在廣東組織了以港澳台和外籍人士為主參加的線上線下沙龍、論壇、音樂會等活動40多場，參加活動的港澳台及外籍人士近萬人次，收穫了不少「粉絲」。

香港知名藝人王祖藍、委內瑞拉影片博主拉斐爾．薩維德拉、土耳其影片博主娜絲麗、深圳大學印度籍留學生劉美希等「網絡大V」紛紛恭喜GDToday正式成立，為GDToday加油。 「希望有最好的成果、最佳的報道，展現在所有觀眾面前。」台灣KOL、台灣大學哲學系教授苑舉正祝願GDToday越辦越好！