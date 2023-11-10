曾開發輝瑞Paxlovid　深圳科創團隊與港企合作　以AI研發抗癌新藥

2022年Covid期間，由美國輝瑞研發的第一款新冠藥物Paxlovid備受關註，而這款藥品的關鍵開發環節在深圳，由河套深港科技創新合作區的一家科創企業——晶泰科技完成。通過AI智能算法和實驗驗證，僅用6個星期實現Paxlovid完成開發、走上臨牀。

目前，晶泰科技依託河套平台，亦正與香港長江生命科技開發癌症分子診斷糢型，為癌症患者提高治療效果。

對於深港合作，晶泰科技聯合創始人CEO馬健博士表示，河套在近年來吸引了大批高科技創業公司，已有非常好的產業生態，「我們展望深圳和香港，加上通關便利，希望在河套形成公司的中心據點，輻射大灣區走向國際化。」



2014年晶泰科技的初創團隊在美國麻省理工（MIT）開始創業，2015年回國後首選落戶深圳。馬健解釋，團隊認為深圳在大灣區、在國家的創新科技方面有非常好的營商環境、人才產業的交融，以及創新氛圍。「正是這樣的氛圍，吸引晶泰科技選擇將總部設在深圳。」

2021年，晶泰將部門全體遷往河套深港科技合作發展區，「選擇河套是因過去幾年，它在生物醫藥、半導體、信息化、人工智能等各個方面都吸引了大批的高科技創業公司，形成了非常好的產業生態。」

河套為晶泰自動化機器人實驗室、智能算法藥物研發，提供了成熟的平台，「我相信對於我們在深圳香港乃至在大灣區的生物醫藥產業方面將會發揮更大的作用。」未來展望深港兩地，以及享受通關便利，馬健表示，在河套通過深港兩園區的結合，再連結香港北部，將會形成以河套為中心據點，輻射大灣區走向國際化的發展途徑。

另外，晶泰已與香港中文大學在河套成立聯合實驗室，看到內地和香港都不斷推出「搶人才」計劃，馬健希望能夠吸引更多生物醫藥領域的高科技人才，以便日後在香港和深圳同時構建研發中心。「未來晶泰科技將繼續扎根在河套，通過跟香港的資源結合來促進發展。」

值得關注的是，目前晶泰已與香港企業合作研發，結合人工智能AI算法與脫敏的癌症患者及健康人群的臨牀診斷和生物標誌物數據，共同探索並開發基於miRNA的癌症預後風險預測分子診斷模型。借助AI幫助醫生及早預測腫瘤疾病、患者術後的復發風險等，預測開發更爲先進智能的解決方案，以及提高癌症患者的生存率和生活質量。