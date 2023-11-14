曾即場展示「隱身術」　褚君浩院士再稱可為社恐者研「馬賽克」帽

上月底，內地彈幕影片分享網站bilibili（嗶哩嗶哩）在北京舉辦「bilibili 超級科學晚」，中國科學院院士褚君浩介紹了「多種光學隱身方法的效果測試」，並在現場展示了利用特殊材料實現的「隱身術」。他更聲稱可用於日常生活，也可用於戰時，引發輿論關注。近日，褚君浩院士有了最新回應，聲稱可為「社恐」人士研發一頂「馬賽克」帽子。



據早前報道，褚君浩在台上請工作人員手持一塊面板，一開始，透過面板還可看到人的下半身，但當這塊材料旋轉90度後，褚君浩的下半身隨即「消失」，但是人物身後的舞台場景仍清晰可見。報道指，褚君浩的「隱身術」，其實是助了一種讓光線有規律折射的神奇材料「柱鏡光柵」，該種特殊的材料是由一排排微小圓柱狀凸透鏡排列組成柱鏡光柵，每根柱狀凸透鏡都會把背後的物體壓縮成一個細條，當透鏡數量足夠多時，物體便會被分解成無數個相同的細條，從而達到視覺上的隱身效果。褚君浩還展示了其他隱身方式，包括利用折射率相似的兩種物質、平面鏡反射成像等。他更表示，「未來哈利波特的隱形鬥篷將成衣櫃裏的日常用品」。

事件連日來引發網民熱議，對此，褚君浩表示，不論是他在晚會上展示的神奇材料「柱鏡光柵」，還是目前早已投入應用的紅外隱身技術、雷達波隱身技術等，都離不開對光的操控。他舉例，實現對光操控的案例，在日常生活中有很多，例如眼鏡（近視鏡、老花鏡）、變色太陽鏡（鏡片裏面摻雜某種雜質，能夠吸收紫外線）、智能玻璃窗（夏天能夠把室內的冷氣阻斷，冬天阻擋室內的暖氣排到室外）、定製杯子（在杯子上塗一層熱敏材料，水倒進去就會呈現生日快樂）等等，皆為當下應用較為廣泛的光學技術。

現時，許多年輕人覺得「社恐」，想要擁有「隱身衣」，但市面上似乎還沒出現過。對此，褚君浩認為，現有的隱身新材料是可以實現「隱身衣」的製作，但只是目前而言沒有必要，這是因為許多科學技術轉化本身基於需求，如果社會上有需求，大家就會去做，如說隱形耳麥、隱形眼鏡等，但現時需求比較多的是紅外隱身、雷達波隱身。

褚君浩展示一款隱身材料。（澎湃新聞）

就年輕人「社恐」問題，他特別提到，可以研發一種藏著隱身新材料的帽子，待用家不想被人看到的時候，就讓帽子的新材料降下來，從而令自己在他人眼中變成模糊的馬賽克，直到想被人看到時再升上去。

他強調，理論上「隱身衣」是可以做出來的，但是市場比較有限；將這種看似魔法的科學技術搬上舞台，更多的還是科普目的。從科普的角度而言，展示「隱身術」是想讓大眾知道光是很奇妙的，對光的奧秘有一定的理解，從而對科學感興趣，提高想象力及創新精神。

公開資料顯示，褚君浩1945年3月20日出生於江蘇宜興，為紅外物理學家、半導體物理和器件專家，中國科學院院士，中國科學院上海技術物理研究所研究員，東華大學理學院院長。其長期從事紅外光電子材料和器件的研究，展開了用於紅外探測器的窄禁帶半導體碲鎘汞（HgCdTe）和鐵電薄膜的材料物理和器件研究。