國內首例　多基因編輯豬皮成功救治特重度燒傷患者

在中國科學院院士竇科峰的指導下，空軍軍醫大學西京醫院近期成功將多基因編輯豬皮移植予一名特重度燒傷患者，並取得良好效果。經文獻檢索，未見同類報道。



2022年，西京醫院開展國際首例多基因編輯豬-猴多器官多組織同期聯合移植術，同步實施豬猴皮膚移植術，證實多基因編輯豬皮具有良好的安全性和有效性。同時，建立基因編輯豬皮深低溫凍存與復甦技術體系，為臨床應用做好準備。

2023年6月，一名全身火焰燒傷面積90%的患者被送至西京醫院燒傷與皮膚外科。救治團隊制定「多基因編輯豬皮聯合自體皮片移植」等系列救治方案。

多基因編輯豬皮聯合自體皮片移植手術。（空軍軍醫大學西京醫院）

7月3日，患者接受手術，術後移植的多基因編輯豬皮存活良好，無明顯排斥反應。50天後，患者自體皮片擴展成片，覆蓋的豬皮脫落，創面全部癒合。8月23日，相關機構檢測結果顯示，患者血液及皮膚中未發現病原微生物。

西京醫院燒傷與皮膚外科主任韓軍濤介紹，特重度燒傷救治一直是世界醫學難題，採用同種異體皮膚對燒傷創面進行臨時覆蓋是治療成功的關鍵，但皮膚來源極其受限。

多基因編輯豬皮移植，臨床效果超出預期，進一步證實多基因編輯豬皮有望替代異體皮膚，成為特重度燒傷患者臨床救治的新選擇。同時，基因編輯豬皮重覆切取與再生、皮膚長效儲存等技術的開展，將加速醫院異種皮膚戰略儲備庫的構建，有望早日解決成批燒傷患者創面覆蓋難題。

醫護團隊查看患者創面恢復情況。（空軍軍醫大學西京醫院）

竇科峰介紹，此次治療為重度燒傷患者臨床救治提供新思路，進一步拓展證實異種移植應用於醫學救治的可行性和有效性，是異種移植研究領域的又一重要突破。作為解決同種組織器官短缺難題的潛在方案之一，異種移植在未來具有廣闊臨床應用前景。