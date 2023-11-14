遊韓注意｜韓國查獲1.5萬億韓元中國製名牌假貨　銷售點遍布全國

據韓媒《韓聯社》及台媒華視等報道，韓國警方近日破獲一個大型的走私集團，走私集團2年來將多達5萬多箱、重達2000噸的精品假貨從中國走私到韓國，遭仿冒的品牌包括Hermès、Chanel、LV、GUCCI、Burberry等，均在中國生產。按照正品價格計算，假貨總值達1.5萬億韓元（折合約90億港元），創下當地海洋警察廳單次破獲走私金額最高紀錄。



報道指，仁川海洋警察署沒收了600多箱、4萬多件假貨，包括51歲男性疑犯為首的走私集團的17名犯罪分子，近日已依照違反海關法、商標法等罪嫌移送檢方偵辦。當地警方又向國際刑警組織請求，對提供假貨的2名中國籍疑犯發出紅色通緝令。

但是除了被沒收的物品之外，其餘假貨都已經在市場上販售，銷售地點遍布全韓國。

警方指，走私集團從2020年11月到2022年9月共進行走私活動260多次，走私假貨的數量多達5萬5810箱，重量達2000噸。按照正品價格計算，價值達1.5萬億韓元（折合約90億港元）。

這些假貨包括衣服、手袋、香水等，若走私犯最終被判有罪，沒收的物品將公開拍賣並將收入上繳國庫。不過，在這宗案件中涉及的都是違反商標法的假貨，因此可能會以焚燒銷毀的方式處理。