廣州現假美心月餅　包裝幾可亂真　警破製假工場涉案金額達2000萬

據人民網、央視等報道，近日廣州警方偵破一宗製售假冒品牌月餅案，拘捕製假集團20名疑犯，搗毀生產、倉儲及銷售窩點4個，查獲假冒品牌月餅成品2萬餘盒、散裝月餅2萬餘個，以及大量假冒品牌月餅包裝材料和防偽標籤，涉案金額達2000餘萬元人民幣。



由報道畫面可見，遭假冒的品牌是香港美心月餅，假月餅在包裝上幾可亂真。



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報道指，在8月中旬，廣州警方發現有人通過網絡平台以明顯低於市場價的價格出售某品牌月餅。經鑒定，這些月餅是假冒産品。

當地警方在8月24日開展收網行動，共拘捕製假集團疑犯20人。其中一名疑犯供述，他與夥伴在外省某市一個工業園區租下了一套300多平方米的廠房，憑著幾台簡單的機器設備，就能在一天內生産2至3萬個月餅。

為掩人耳目，製假集團將製作好的散裝月餅運往一外地窩點進行入盒包裝，然後再將包裝好的月餅送往另一外地窩點，由專人負責在盒子外包裝貼假冒的防偽標籤，以假亂真，最後在網絡平台上以正貨2折的低價進行售賣。

截至破案當日，該製假集團已在網上售賣了1萬餘盒假月餅，但大部分貨品還未來得及發貨。