台國安首長：解放軍無能力在2027年武攻台灣

台海軍事緊張態勢猶烈，台灣「國安會」秘書長顧立雄最新表示，台灣將通過強化自身防衛能力，以持續拖延解放軍攻台時間表，直言稱北京無能力在2027年武攻台灣。



綜合《彭博社》、《路透社》和《法新社》報道，台灣「國安會」秘書長顧立雄11月13日在台北一場簡報會上表示，台灣將通過強化自身防衛能力，以持續拖延解放軍攻台時間表，質疑中國有能力可以在2027年侵台，懷疑北京軍事現代化的進度。

顧立雄表示，台灣會繼續加強自己的防禦能力，延後解放軍侵台的時間表，「我不認為這在近期內會發生，或是1年至2年內會發生」，「如果中國需要兩棲作戰拿下台灣，我不認為他們到2027年以前有這個能力」。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

顧立雄拒絕點出解放軍犯台的時間點，只說看不出北京正在準備侵台。顧立雄稱，中國大陸自己內部因為經濟下滑面臨不確定性，各國必須應付美國選舉、在歐洲和中東的戰爭。

顧立雄表示，台灣會使用機動性武器對抗解放軍，例如反艦導彈、「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）和「標槍」（Javelin）反戰車導彈，給大陸的登陸行動製造更大難度。美國已經計劃提早一年、在2026年出貨HIMARS給台灣。

此外，顧立雄也強調台灣與與美國的安全合作仍很密切，稱美國推促台灣進行國防改革、全民社會的韌性，以及建立不對稱作戰能力，「美國比台灣更迫切」。