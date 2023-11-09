《經濟學人》：解放軍攻台物資需求遠超諾曼第登陸，恐陷補給困境

兩岸軍事緊張狀態，隨著俄烏戰爭、以巴衝突爆發，時刻提醒世人台海這一處被視為「地表上最危險區域」的和平前景能否維續。英國「經濟學人」（The Economist）最新以「諾曼第登陸」作為參照點，指解放軍欲渡台海所需船隻、車輛與物資補給，難度遠勝當年美國盟軍，面臨的兩棲登陸作戰後勤考驗將相當巨大。



《經濟學人》最新引述解放軍研究報道，研判如果攻台，須動員3000列軍事列車、100萬車輛、2100架軍機與8000多艘船艦，用以運輸軍隊、裝備與物資；甚至有研究結果顯示，登陸台灣所需物資超過3000萬噸，遠比1944年6月美國和盟邦用於諾曼第登陸（D-Day）的多。

報道提及，去年爆發的俄烏戰爭明顯暴露俄羅斯的後勤瑕疵，雖然比起諾曼第登陸、韓戰和福克蘭群島戰爭（Falklands War），俄烏戰爭與兩棲攻擊關聯性較小，原因是俄軍主要透過陸路入侵烏克蘭，但中國的國防專家仍致力於研究俄烏的後勤狀況以汲取教訓。

圖為烏克蘭巴赫穆特郊外，一名烏克蘭步兵在前線挖好的壕溝中隱蔽，對面250米外為俄羅斯軍隊。（Getty）

回顧兩岸戰史，在1949年爆發的古寧頭戰役中，解放軍組織9000餘人渡海進攻，但當黏在缺乏彈藥與糧食補給的情況下，造成大量陣亡與少部份人被俘，作戰宣告失敗。報道強調，古寧頭戰役迄今已距75年，中國軍力早已不可同日而語，但真有意發動台海戰爭，兩棲登陸作戰的後勤作業將依舊十足考驗解放軍的能力，也將程度影響北京高層判斷出兵與否與出兵時機。

如見中國國防工業雜誌在2022年10月寫道，俄羅斯軍事後勤和補給不足「值得我們密切關注」，特別是在未來穿越海峽和奪島方面，呼籲當局增加軍事補給庫存。解放軍軍事科學院研究員趙小卓也曾表示，「我們最大挑戰在於靈活應變能力，對台作戰行動不能與西藏高原等相提並論」。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

台灣前參謀總長李喜明上將則稱，「這（出兵渡台海）是他們的軟肋。如果台灣不投降，解放軍一旦登陸，仍必須打一段時間，或許一週、兩週。屆時後勤補給在哪裡？後勤的支援需要跨越海峽，但我們不必，我們在自己的院子內作戰。」

如《解放軍報》今年2月即曾指出，隨著作戰行動節奏加快，向前線運送彈藥和其他物資變得益發困難。「未來戰線勢將拉大、作戰部隊將分布於更廣泛地區，使後勤作業更加複雜，中國現有的後勤運輸能力尚不足以應付現代戰爭。」

8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權、搜潛反潛等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（微博@央廣軍事）

《解放軍報》後在8月，也再就軍旅後勤保障，提出單獨遂行任務小分隊、輔以無人機應運等嘗試的新模式探索。再早幾年，《解放軍報》、《求是》於2019年都曾刊文，直指應強化後勤對戰爭的充分保障，正視做到「後方有、運得走、送到手」的要求，才能打贏現代後勤戰的論調。

具體作為如須建立先進的後勤資訊網路平台，實現後勤保障全系統、全要素、全過程的高度融合，並加以精確控制和運用，透過資訊流程規範供應流程，並在後勤網絡資訊平台上實現按需分配、按量保障、適時配送。保障的統一標準是現代作戰對後勤的現實需求，要求後勤保障做到時間、地點、數量、品質、資訊、指揮、配送和管理等方面有統一的、規範的標準等等。

也強調當著力建立完善高效的後勤指揮體系，靈活指揮方式，精簡指揮程式，爭取時間、贏得主動，提高保障實效。採取提前預置和臨時預置相結合的方法，在主要作戰方向、重要敏感地區、重點目標建設規模適度的物資儲備點，做到遇有緊急任務，能夠就近取用，以近求快，如實組織後勤防衛，強化後勤防衛與作戰一體化，以建成全維而有重點的防衛體系。