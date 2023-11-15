習近平《求是》刊文：保持戰略定力　持續深入打好污染防治攻堅戰

新華社報道，11月16日出版的第22期中共黨刊《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的文章《推進生態文明建設需要處理好幾個重大關係》。



文章強調，必須以新時代中國特色社會主義生態文明思想為指導，正確處理幾個重大關係。一是正確處理高質量發展和高水平保護的關係。高水平保護是高質量發展的重要支撐，生態優先、綠色低碳的高質量發展只有依靠高水平保護才能實現。要站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展，把資源環境承載力作為前提和基礎，自覺把經濟活動、人的行為限制在自然資源和生態環境能夠承受的限度內。

二是正確處理重點攻堅和協同治理的關係。生態環境治理是一項系統工程，需要統籌考慮環境要素的複雜性、生態系統的完整性、自然地理單元的連續性、經濟社會發展的可持續性。要堅持系統觀念，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，對突出生態環境問題採取有力措施。當前，必須保持戰略定力，持續深入打好污染防治攻堅戰。

三是正確處理自然恢復和人工修復的關係。首先要充分尊重和順應自然，給大自然休養生息足夠的時間和空間，依靠自然的力量恢復生態系統平衡。同時，自然恢復的局限和極限，對人工修復提出了更高的要求。要把自然恢復和人工修復有機統一起來，因地因時制宜、分區分類施策，努力找到生態保護修復的最佳解決方案。堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，構建從山頂到海洋的保護治理大格局，綜合運用自然恢復和人工修復兩種手段，持之以恆推進生態建設。

四是正確處理外部約束和內生動力的關係。必須始終堅持用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境，保持常態化外部壓力。

五是正確處理「雙碳」承諾和自主行動的關係。要加快規劃建設新型能源體系，確保能源安全。優化調整產業結構，使發展建立在高效利用資源、嚴格保護生態環境、有效控制溫室氣體排放的基礎上。對於傳統行業，要推動工藝、技術、裝備升級，實現綠色低碳轉型。要以更加積極的姿態參與全球氣候治理，形成更加主動有利的新局面。