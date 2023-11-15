基里巴斯對中國公民免簽政策生效　適用於旅遊、短期訪問

周三（15日），中國駐基里巴斯大使館發布消息指，經向基里巴斯移民局確認，基對華免簽入境政策已正式落地生效。



基里巴斯位置圖。（網上圖片）

消息稱，即日起，持外交、公務、普通護照(有效期在6個月以上)赴基旅遊、短期訪問的中國公民可免簽入境、過境，每12個月累計在基停留不超過90天。如單次在基停留超過30天，需向基移民局申請延長停留期，延期時長最多60天。

中國駐基里巴斯大使館提醒，目前基對華免簽政策僅適用於赴基旅遊、短期訪問的中國公民。赴基工作、投資、學習、研究的中國公民，需提前申請相應類型簽證，未取得許可在基開展上述活動將面臨處罰。

2019年9月20日，台灣外交部宣布和基里巴斯斷交。（資料圖片）

公開資料顯示，基里巴斯是位於太平洋上的島嶼國家，擁有世界最大的海洋保護區，亦是世界上唯一橫跨東西南北半球區域的國家。

此外，基里巴斯還是世界最不發達國家之一，1979年脫離英國獨立，目前是英聯邦、世界銀行和國際貨幣基金組織的成員，並於1999年成為聯合國會員國，目前是唯一在事實上未加入任何地區組的聯合國會員國。

2019年9月27日，基里巴斯外長馬茂（左）與中國外長王毅簽署公報，恢復外交關係。（新華社）

值得一提的是，基里巴斯上世紀80年代曾與中國大陸建交，然而2003年11月與台灣建交，此後曾試圖採取「雙重承認」作法，並未同時與中國大陸斷交。此種狀態持續3周之後，由中國大陸宣布與其斷交。

2019年9月20日，基里巴斯與台灣斷交，成為蔡英文上台後，第七個和台灣斷交的國家。及至同年9月27日，時任中國外交部長王毅與基里巴斯總統兼外長馬茂，簽署《中華人民共和國與基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。