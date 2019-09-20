【斷交潮】台灣確定與基里巴斯斷交　距台所斷交僅4天

台灣外交部部長吳釗燮今天（20日）宣布，和太平洋島國基里巴斯斷交。這是不到一週時間裡，繼所羅門之後台灣失去的第二個邦交國，也是蔡英文上台以來，第七個和台灣斷交的國家。

台灣外交部部長吳釗燮宣布台灣和基里巴斯斷交消息。（影片截圖）

吳釗燮在台灣外交部記者會上稱，基里巴斯總統一直對中國大陸「存有幻想」，中國以漁業公司拓展其在基里巴斯影響力，而基里巴斯先前跟台灣索取高額貸款用於航天建設，「但商用民航機不符合國際合作發展法，但我方建議提升優惠商業貸款。我方情資顯示中國允諾提供商用渡輪、民航機，誘使基里巴斯外交轉向」。

吳釗燮強調，台灣絕對不接受「一國兩制」，不會在主權立場退讓。他又表示，台灣會繼續開拓跟民主國家的友好關係。

基里巴斯是位於太平洋上的島嶼國家，散佈於赤道上3800平方公里的海域，擁有世界最大的海洋保護區。該國國土面積1143平方公里，總人口約10萬，2016年人均GDP約為1816美元。

基里巴斯地理位置示意圖。（網絡圖片）

稍早時候有消息稱，基里巴斯或以突襲方式宣布和台灣斷交，當時台灣外交部稱，正在研擬化解對策，美方官員也協助台灣駐基里巴斯大使館進行危機處理，不過終究未能挽回。

基里巴斯上世紀80年代曾與中國大陸建交，然而2003年11月與台灣建交，此後曾試圖採取「雙重承認」作法，並未同時與中國大陸斷交。此種狀態持續3周之後，由中國大陸宣布與其斷交。

蔡英文上任以來，不斷有台灣邦交國轉向北京，迄今已經有聖多美普林西比、巴拿馬、多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多和所羅門先後宣布和台灣斷交，其中，所羅門剛剛在四天前宣布和台灣斷交。而基里巴斯與台灣斷交後，台灣邦交國數量下降至15個。