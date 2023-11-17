高交會開幕！百餘國家地區團組參展參會　超680項重大成果發布

105個國家和地區團組、4295家企業參展參會，50萬平方米展覽面積設置19大主題展區，1410家國家高新技術企業、598家專精特新企業集中亮相，超680項重大成果發布……11月15日，第二十五屆中國國際高新技術成果交易會（以下簡稱「高交會」）開幕。本屆高交會以「激發創新活力 提升發展質量」為主題，匯聚優質創新資源，積極服務國家對外開放發展戰略，繼續擦亮「中國科技第一展」金字招牌。



展覽規模創歷史新高

第二十五屆高交會為期5天，繼續沿用「一展兩館」模式，在位於深圳市福田區的深圳會展中心和寶安區的深圳國際會展中心分別設立展區，超過105個國家和地區團組、4925家企業參展參會，展會總面積達50萬平方米，成為史上規模最大、參與國家和地區最多的一屆高交會。

其中，福田展區設國家科技創新成果展、國際科技創新成果展、高技術服務展、專精特新展、新一代信息技術展、環保展、新型顯示展、智慧城市展、數字醫療展、高端裝備製造展等；寶安展區設清潔能源展、新材料展、空天科技展、應急安全科技展、綠色低碳展、科學實驗儀器展等。

高交會上展示的智慧製造設備

本屆高交會吸引世界目光，來自全球105個國家和地區團組參會。阿聯酋、肯尼亞、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞、希臘、匈牙利等「一帶一路」共建國家高度關註，多個國家由副部級以上官員率團參會，設立國家展台展示最新技術與產品，並舉辦投資環境介紹、路演會等活動。

一批科技新品首發亮相

智航無人機最新研發的國產全球首架電動垂直起降載人飛碟亮相；銀河航天在現場展示我國首顆使用大型柔性太陽翼的平板堆疊式衛星——靈犀03星的魅力；華為AI車展將高交會作為全國巡展首站；中國科學院、中興通訊等科研院所和龍頭企業發布新技術、新成果……高交會不僅是一個科技交流盛會，也是一個促進科技成果轉化的國際化平台。記者了解到，本屆高交會舉辦132場論壇、簽約等科技交流及各類「雙招雙引」活動，預計發布重大成果超過680項。

高交會「專精特新」企業展位

作為深圳知名人工智能企業，深圳雲天勵飛技術股份有限公司在高交會上正式發布DeepEdge10神經網絡處理器芯片。DeepEdge10是國內首創的國產14nm Chiplet大模型推理芯片，采用自主可控的國產工藝，內含國產RISC-V核。依托該芯片D2D Chiplet架構打造的X5000推理卡，已適配並可承載SAM CV大模型、Llama2等百億級大模型運算，可廣泛應用於AIoT邊緣視頻、移動機器人等場景。

記者了解到，雲天勵飛研發的芯片還獲得國家發展改革委、科技部、工信部三大部委人工智能專項，並三度獲得「吳文俊人工智能科學技術獎」。本屆高交會上，雲天勵飛還展示了AI與城市治理的深度結合成果。該成果顯示，通過1個系統、1套算法平台，可以解決N類城市治理問題，無論是騎電動車不戴頭盔、井蓋異常、垃圾桶滿溢，還是超門線經營，都能被快速發現、快速解決。這不僅為基層工作人員減負，還極大地提升居民生活質量和幸福感。

小鵬匯天的陸空一體式飛行汽車也將首次亮相高交會。據介紹，這款陸空一體式飛行汽車不僅可以在路面上自由行駛，還能通過折疊變形系統，打開機臂切換到飛行模式，在法規、環境允許的條件下垂直起降，飛行跨越擁堵路段、河流等，滿足人們短距離低空出行需求。