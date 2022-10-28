國家移民局：第三季度簽發32萬本普通護照　按季增49.5%

內地移民管理機構2022年第三季度共查驗出入境人員2218.5萬餘人次，簽發32萬本普通護照，較第二季度增加49.5%。

值得一提是，根據國家移民局早前數據推算，2019年，中國約簽發1675萬本護照，季均418.75萬本。這一數字為今年第三季度的13倍。



據官媒央視報道，國家移民管理局周五（28日）發布2022年第三季度移民管理主要資料。2022年第三季度全國移民管理機構共查驗2218.5萬餘人次出入境人員；查驗227.7萬輛（列、架、艘）次交通運輸工具，較第二季度增加2.7%；共簽發32萬本普通護照，較第二季度增加49.5%；簽發117.2萬本往來港澳台出入境證件簽注；為在華外國人辦理16.5萬證次簽證停留居留證件。

中國護照的換發數字按季增幅明顯，但較疫情前差距甚大。（Getty Images）

報道稱，全國移民管理機構三季度嚴密國門邊境管控，推進夏季治安打擊整治「百日行動」，開展「獴獵」行動—2022，持續深化「三非」外國人治理，從嚴從實從細打防管治措施，部署開展精準清查打擊行動，共查辦1萬0953宗各類妨害國（邊）境管理犯罪案件、查獲1萬8851名疑犯、搗毀132處中轉接應窩點、查扣488輛（艘）涉案交通運輸工具。

同時，查處2.2萬名非法入境、非法居留、非法就業外國人，堵獲3163名企圖非法出境人員及72名偷渡入境人員，繳獲2.4噸毒品及141.8噸製毒物品，查扣案值4900萬元（人民幣．下同）的走私物品。

報道指，為了服務經濟社會發展、穩住經濟大盤，出台一系列通關便利化舉措和減證便民措施減輕企業群眾負擔，為相關企業節省經費近9億元，激發市場主體活力，保障了產業鏈供應鏈穩定暢通和正常出入境管理秩序。