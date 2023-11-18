全球在建最長超級高鐵完工　時速達1千公里　上海至杭州僅9分鐘

全球在建距離最長、國內首條完全自主知識產權的高速飛車主體工程，於日前全部完工。據了解，高速飛車即是「超級高鐵」，可實現每小時1000公里的「近地飛行」。

據環球網報道，這條超級高鐵即將啟動測試，未來若進展順利的話，將會連接上海和杭州，而這一過程僅需9分鐘。



據「高速飛車」公眾號消息，隨着最後一組模組支撐凸台澆築完成，高速飛車大同（陽高）試驗線一期主體工程於上周五（10日）全部完工。這標誌了全球在建距離最長、規模最大的全尺寸超高速低真空管道磁浮交通系統試驗線主體工程完成。

2021年5月24日，高速飛車山西省實驗室揭牌，同年9月獲批立項，2022年4月正式開工建設。項目位於大同市陽高縣，線路全長2公里，起點位於陽高南站西側500米處。

高速飛車，全稱「低真空管道磁懸浮高速飛車」，屬於全封閉真空管道和磁懸浮運輸，能實現1000公里/時以上的「近地飛行」，具有更快速、便捷、舒適、安全的特點。

在真正運行之前，需要在試驗線上通過開展全線路綜合演示試驗、完成全尺寸系統耦合集成驗證等實現「達速測驗」，確保高速飛車安全上路、高速行駛、平穩運行。

未來，高速飛車有望與高鐵、飛機共同組成全國立體交通幹線網，對連通「山西中部城市群」，打造全國的「一小時經濟圈」，甚至貫通各城市都具有重要意義。

值得一提的是，高速飛車的安全性在理論上比高鐵、飛機和汽車更高。首先，其擁有固定式全封閉軌道，不易受其他事物幹擾，亦不會受到自然界中風速的幹擾。其次，其擁有直線式軌道，車輛行駛無需轉彎。第三，磁懸浮驅動，不會出現火車或高鐵一樣出現輪子與車軌間摩擦震蕩的現象，機械故障率小。