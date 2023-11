Google CEO：中國人工智能規模令人驚歎　將走在AI領域前沿

Google母公司Alphabet首席執行官孫達爾.皮柴(Sundar Pichai)在亞太經合組織(APEC)會議上表示,他預計中國將走在人工智能(AI)的「最前沿」,美國與中國在監管和創新方面開展合作非常重要。



《彭博社》17日報道,皮柴在美國三藩市APEC會議上接受採訪時指出,中國AI工作的規模「令人震驚」,直言在某種程度上,中國將走在AI的最前沿(be at the forefront of AI),這是必然的。

皮柴就此呼籲中國和美國在AI領域開展合作。「如果中美兩國不在AI這樣的問題上深入交流,就不可能取得長期進展。」他說,「它必須成為這一進程不可或缺的一部分。」

中國在教育、醫療、5G、電力、製造金融、交通等多個行業領域都正在進行與AI技術的融合。(VCG)

皮柴強調,應對AI風險就好比應對氣候變化,在該領域並不存在所謂「單邊安全」,如果一個國家出了問題,其他所有國家也都會受到影響。「好消息是我們仍處於這項技術的早期階段,因此現在奠定基礎將使我們能夠解決棘手問題,並隨著時間的推移建立一個共同框架。」

皮柴指出,就AI合作而言,在最近的七國集團(G7)廣島峰會,以及本月初在英國布萊奇利園舉行的全球首屆AI安全峰會,都看到了「良好的開端和進展」。皮柴提到,在中美元首三藩市會晤中,雙方同意建立AI政府間對話機制,這消息「令人鼓舞」。

2018年6月,Google首席執行官皮柴發表了一套「道德準則」,以便為人工智能(AI)技術的開發和使用提供指導。(視覺中國)

《日經新聞評論》17日則報道,在中美兩國當地時間15日宣佈同意建立AI政府間對話機制後,在三藩市參加APEC會議的科技巨頭紛紛對該協議表示積極歡迎,並對AI監管表達了樂觀的態度。