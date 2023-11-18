Google CEO：中國人工智能規模令人驚歎　將走在AI領域前沿

Google母公司Alphabet首席執行官孫達爾．皮柴（Sundar Pichai）在亞太經合組織（APEC）會議上表示，他預計中國將走在人工智能（AI）的「最前沿」，美國與中國在監管和創新方面開展合作非常重要。



《彭博社》17日報道，皮柴在美國三藩市APEC會議上接受採訪時指出，中國AI工作的規模「令人震驚」，直言在某種程度上，中國將走在AI的最前沿（be at the forefront of AI），這是必然的。

皮柴就此呼籲中國和美國在AI領域開展合作。「如果中美兩國不在AI這樣的問題上深入交流，就不可能取得長期進展。」他說，「它必須成為這一進程不可或缺的一部分。」

中國在教育、醫療、5G、電力、製造金融、交通等多個行業領域都正在進行與AI技術的融合。（VCG）

皮柴強調，應對AI風險就好比應對氣候變化，在該領域並不存在所謂「單邊安全」，如果一個國家出了問題，其他所有國家也都會受到影響。「好消息是我們仍處於這項技術的早期階段，因此現在奠定基礎將使我們能夠解決棘手問題，並隨著時間的推移建立一個共同框架。」

皮柴指出，就AI合作而言，在最近的七國集團（G7）廣島峰會，以及本月初在英國布萊奇利園舉行的全球首屆AI安全峰會，都看到了「良好的開端和進展」。皮柴提到，在中美元首三藩市會晤中，雙方同意建立AI政府間對話機制，這消息「令人鼓舞」。

2018年6月，Google首席執行官皮柴發表了一套「道德準則」，以便為人工智能（AI）技術的開發和使用提供指導。（視覺中國）

《日經新聞評論》17日則報道，在中美兩國當地時間15日宣佈同意建立AI政府間對話機制後，在三藩市參加APEC會議的科技巨頭紛紛對該協議表示積極歡迎，並對AI監管表達了樂觀的態度。