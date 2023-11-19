人行向萬事網聯核發銀行卡業務許可證　可在內地發行萬事達銀行卡

央視19日報道，中國人民銀行會同國家金融監督管理總局審查批准「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」提交的銀行卡清算機構開業申請。2023年11月17日，中國人民銀行向萬事網聯公司核發銀行卡清算業務許可證。



獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。（萬事達）。圖片為早前於香港推出的Mastercard 無號碼卡 （Numberless Card）。

萬事網聯公司是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司。獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。

中國人民銀行表示，下一步，將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡清算市場准入工作，統籌發展和安全，持續完善銀行卡清算機構監管機制，促進支付行業高質量發展。

央視報道引述專家表示，萬事達公司是美國第二大銀行卡清算機構，批准其進入中國市場，是貫徹落實國家推進高水平對外開放決策部署的具體舉措，充分彰顯了中國擴大對外開放的決心。至此，中國已經批准美國運通、萬事達兩家境外銀行卡清算機構進入國內市場，有利於構建有效競爭、合理穩健的銀行卡清算市場結構，深化支付行業供給側結構性改革，更好服務於實體經濟和社會民生。