國產高端工業母機打破國外壟斷　為航天、新能源產業提供技術支持

第二十五屆中國國際高新技術成果交易會近日正在深圳舉行，俗稱「工業母機」的國產五軸高端數控系統首發亮相，打破國外壟斷，實現微米級精密運動控制，可為中國的航空航天、新能源汽車製造等戰略性新興產業提供可靠的技術支援。



據《央視新聞》報道，本次高交會上，中國科學院展示批最新的技術與研究成果，其中首次亮相的國產五軸高端數控系統，也稱「工業母機」備受關注，它是高端製造領域不可或缺的重要裝備，它的技術發展水平，將直接影響中國在全球工業發展領域的綜合競爭力。

首發亮相的國產五軸高端數控系統，具有響應速度快、精度高等特點，可以為中國的航空航天、新能源汽車製造等戰略性新興產業提供可靠的技術支撐。小到普通元器件，大到航空航天裝備，如果沒有高端精密工業母機，所有的工業設計都只能停留在圖紙上。

國產五軸高端數控系統，也稱「工業母機」由中國科學院研發。（央視新聞）

中國科學院深圳先進技術研究院研究員楊之樂表示，通過多年的研發積累，這套系統打破了國外長期的技術壟斷，實現了微米級的精密運動控制。五軸五連動的同步單點的運動控制，未來能夠在後期高精度的加工，風機、葉片、曲面加工等一​​些複雜的領域都可以取得很好的應用。