華為多項5G-A技術取得重大性能突破　連接速率10倍提升

「華為中國」10月21日晚間發布消息，近日，華為全面完成5G-A技術性能測試。測試結果表明，華為在多項5G-A上下行超寬帶技術上取得重大性能突破，首次將端到端跨層協同技術應用於5G-A寬帶實時交互，在容量和時延方面實現關鍵進展。



此前，在IMT-2020（5G）推進組的組織下，華為已於9月11日率先完成5G-A全部功能測試。相較於5G，5.5G傳輸速率為5G的10倍， 一方面，5.5G可滿足在AI、 大數據雲交互等更多維使用場景。 另一方面，對基站射頻性能與數量均提出更高要求。

華為新機Mate 60 Pro引發民眾排隊搶購熱潮。（澎湃新聞）

據介紹，在Sub-6GHz和毫米波頻段載波聚合方面，華為方面通過低頻FR1 1CC和高頻FR2 4CC聚合，實現5CC載波聚合的超大帶寬驗證，小區下行容量高達27.5Gpbs以上，單用戶下行峰值速率高達13.4Gbps以上，單用戶上行峰值速率高達4.6Gbps以上。

在下行多載波調度方面，華為完成了SingleDCI、SSB-Less等關鍵技術測試，通過離散頻段間信道狀態共享，實現多小區一體化調度，最大化頻譜效率，相對業界傳統方案提升23%以上。

5G：People stand in front of an Apple store advertising 5G capable phones on April 16, 2021 at a shopping district in Beijing, China. China announced robust economic growth of 18.3 percent in the first quarter of 2021,（Getty）

5.5G的速率增強主要依靠超大帶寬、ELAA（超大規模天線陣列）、載波聚合等技術。依照國際標準組織3GPP定義，5G到6G間共存在R15到R20六個技術標準，其中R15到R17作為5G標準的第一階段，R18到R20作為5G標準的第二階段。

2021年4月，5G國際標準制定組織3GPP已正式將R18協議版本定義為5.5G，標誌著5G演進的需求已成為業界共識。在中國內地，中國IMT-2020（5G）推進組和營運商積極投入5.5G的創新研究及測試驗證，已從關鍵技術創新逐步走向以應用場景為導向的跨產業合作創新階段。