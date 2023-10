華為多項5G-A技術取得重大性能突破　連接速率10倍提升

「華為中國」10月21日晚間發布消息,近日,華為全面完成5G-A技術性能測試。測試結果表明,華為在多項5G-A上下行超寬帶技術上取得重大性能突破,首次將端到端跨層協同技術應用於5G-A寬帶實時交互,在容量和時延方面實現關鍵進展。



此前,在IMT-2020(5G)推進組的組織下,華為已於9月11日率先完成5G-A全部功能測試。相較於5G,5.5G傳輸速率為5G的10倍, 一方面,5.5G可滿足在AI、 大數據雲交互等更多維使用場景。 另一方面,對基站射頻性能與數量均提出更高要求。

據介紹,在Sub-6GHz和毫米波頻段載波聚合方面,華為方面通過低頻FR1 1CC和高頻FR2 4CC聚合,實現5CC載波聚合的超大帶寬驗證,小區下行容量高達27.5Gpbs以上,單用戶下行峰值速率高達13.4Gbps以上,單用戶上行峰值速率高達4.6Gbps以上。

在下行多載波調度方面,華為完成了SingleDCI、SSB-Less等關鍵技術測試,通過離散頻段間信道狀態共享,實現多小區一體化調度,最大化頻譜效率,相對業界傳統方案提升23%以上。

