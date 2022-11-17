港識深事｜高交會開幕參展項目超8000個　聚焦數字、環保領域

11月15日，以「科技改革驅動創新、科技創新驅動發展」為主題的第二十四屆中國國際高新技術成果交易會在深圳開幕。



高交會是中國規模最大、最具影響力的科技類展會，有「中國科技第一展」之稱。本次高交會首次採取「兩館多地」的模式，設置了深圳會展中心（福田）和深圳國際會展中心（寶安）兩個展區，以及西麗湖論壇和人才高交會、應急安全科技展等分會場，展覽總面積超過30萬平方米，創歷屆高交會之最。

本次高交會聚焦新興產業和未來產業，展現新材料、低碳技術、通訊網絡等前沿領域。在會上，手沖咖啡機器人、智能光伏（太陽能）清潔機器人、AI「換臉」講解員、機器狗等輪番展示。

商務部專館以「外貿轉型升級，推動貿易高質量發展」為主題，展示中國通過外貿轉型升級，在構建開放型經濟新體制、培育國際經濟合作競爭新優勢等方面的成果；科技部展區以「創新驅動發展，邁向科技強國」為主題，展示社會發展領域在「十三五」期間所取得的重大科技成果。

值得關注的是，本次高交會充分彰顯綠色發展理念，首次設立節水高新技術成果展，並舉辦首屆全國節水創新發展大會，同時設立環保與能源展、全球清潔能源科技創新博覽會、中國國際節能低碳產業博覽會等，集中展示節能環保、新能源、綠色材料、節能應用等領域的最新產品和技術。

工信部展區重點展示「信息化數字」等技術，從通訊、互聯網、物聯網、雲計算、大數據、車聯網、人工智能、5G、區塊鏈技術、「智能+」等技術展現中國在「數字科技」領域成果。

《新華社》報道，本次高交會吸引了巴西、加拿大、俄羅斯、芬蘭等近40個國家和地區，超5000家展商，8000個項目參展。為期5天的展會將於周六（19日）閉幕。

另外，特首李家超周二（15日）在深圳大學國際會議中心舉行的西麗湖論壇上致辭時提到，期望香港與深圳保持緊密溝通，共同推動兩地科創合作。