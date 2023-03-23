著名結構生物學家　「科研女神」顏寧受聘擔任深圳灣實驗室主任

《界面新聞》報道，3月23日，據深圳灣實驗室官微消息，經深圳市委人才工作領導小組推薦、廣東省科技領導小組同意，深圳灣實驗室建設發展協調小組審定，聘任中國著名結構生物學家、美國科學院院士顏寧為深圳灣實驗室主任。

2022年11月1日，顏寧在2022深圳全球創新人才論壇上宣布，即將辭去美國普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。



報道稱，3月22日上午，深圳灣實驗室召開員工大會，深圳市醫學科學院（籌）院長、深圳灣實驗室主任（兼）顏寧，深圳灣實驗室常務副主任吳雲東先後發言。

顏寧發表講話，感謝省市區有關領導、部門的支持與信任，感謝實驗室全體員工的辛勤努力，並向吳雲東院士等實驗室領導班子所付出的心血、做出的突出貢獻致以敬意。

顏寧表示，她願與實驗室全體員工以及關心實驗室發展的各界友人一起，群策群力，攻堅克難，為建設國際一流科研機構而奮鬥。

公開資料顯示，顏寧，1977年11月出生於山東章丘，2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學，2005年-2007年，在普林斯頓大學分子生物學系從事博士後研究。2007年，年僅30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士，2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。此外，自2009年以來，顏寧還以通訊作者的身份在國際學術期刊《自然》（Nature）、《科學》（Science）、《細胞》（Cell）發表了19篇論文，其中兩篇被《科學》「年度十大進展」引用。