「科研女神」顏寧當選EMBO外籍會士　此前僅10位中國科學家入選

深圳醫學科學院（籌）創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧當選為歐洲分子生物學組織（European Molecular Biology Organization EMBO）外籍成員（會士， Associate Member)。據了解，中國此前僅有10位科學家獲得此頭銜。



據深圳灣實驗室網站消息，歐洲分子生物學組織德國時間4日公布新入選69位成員名單，其中包含9位外籍成員，顏寧作為中國科學家當選為外籍會士。

消息指出，顏寧致力於物質跨膜運輸的結構與機理研究，首次揭示人源葡萄糖轉運蛋白、真核生物電壓門控鈉離子通道和鈣離子通道等一系列具有重要生理與病理意義跨膜蛋白的原子解析度結構，為理解相關疾病致病機理及藥物開發提供了分子基礎。

顏寧2022年辭去普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。（南方日報）

公開資料顯示，EMBO是國際生物醫學界著名的學術組織，成立於1964年，總部位於德國海德堡。該組織旨在推動分子生物學及相關領域的合作和發展，每年推舉生物醫學領域有凸出貢獻的優秀科學家成為其成員。

目前該組織擁有1900多位頂尖研究人員，其中91位成員獲得了諾貝爾獎。今年新入選的EMBO成員來自20多個國家，60位新入選成員產生於EMBO的17個成員國，9位非組織成員國科學家當選外籍成員。

此前，當選EMBO外籍成員的中國大陸科學家僅有10位，包括2006年入選的楊煥明教授、2013入選的李家洋研究員和施一公教授、2014年入選的王曉東研究員、2015年入選的邵峰研究員和曹雪濤教授、2016年入選的高福研究員和吳虹教授、2018年入選的裴端卿教授以及2022年入選的康樂研究員。

顏寧2022年宣布回國 引發輿論熱議

公開資料顯示，顏寧2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學，2005年到2007年，在普林斯頓大學分子生物學系從事博士後研究。2007年，年僅30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。

2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士，2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。自2009年以來，顏寧還以通訊作者的身份在國際學術期刊《自然》（Nature）、《科學》（Science）、《細胞》（Cell）發表了19篇論文，其中兩篇被《科學》「年度十大進展」引用。

中國科學家顏寧曾當選美國科學院外籍院士，圖為年輕時的顏寧。（網絡圖片）

2022年11月1日，顏寧在2022深圳全球創新人才論壇上宣布，即將辭去美國普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。

據「深圳灣實驗室」微信公眾號2023年3月23日消息，經深圳市委人才工作領導小組推薦、廣東省科技領導小組同意，深圳灣實驗室建設發展協調小組審定，聘任顏寧為深圳灣實驗室主任。