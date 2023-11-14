內地支原體肺炎高峰　7歲童「痰塞滿肺」　安徽醫院67孩排隊洗肺

近期大陸孩童感染「支原體肺炎」達高峰，更有孩童出現肺不張、局部實變等現象。



據內媒《大皖新聞》報道，近期內地一名7歲男童有發燒到40度與咳嗽的症狀長達六天，雖早已住進復旦兒科安徽醫院（安徽省兒童醫院），但病情仍沒有好轉。該院兒童呼吸主治醫師王彥趕緊替男童進行支氣管鏡的檢查與治療，發現男童的肺部左上葉、右下葉內底段被「痰完全堵塞」，後續替他灌洗與鉗取將痰取出、同時對肺發炎處精準投藥。

經過治療，男童的體溫逐漸恢復平穩，四天後再次檢查發現男童肺部的空間有稍微擴大，緊接著再次將堵死的痰清除乾淨。目前男童的體溫已恢復正常，症狀較先前已好許多。

報道指稱，7歲男童的病況並非個案，復旦安徽省兒童醫院兒童內鏡室過去每天大約做10例的「纖維支氣管鏡檢查」，然而近期每天卻高達50例、最高峰甚至到67例，此檢查也俗稱為「洗肺」。

據復旦大學附屬兒科醫院介紹，「洗肺」的全稱是「支氣管肺泡灌洗術」，是一項透過支氣管鏡進行的微創內窺鏡技術。支氣管鏡是一種帶光源和鏡頭的軟鏡，操作時將軟鏡經口或鼻置入，從氣管進入到支氣管中，可以幫助醫生直接觀察到氣管、支氣管黏膜、管腔病變的情況。支氣管肺泡灌洗是指通過支氣管鏡向支氣管肺泡內注入規定量的無菌生理鹽水，充分吸引獲得合格的肺泡灌洗液後進行相關檢測，特別是感染病原檢測；同時可以對肺炎局部進行沖洗，排出肺炎區域大量的炎性分泌物（痰液），達到對肺部疾病的診斷和治療目的。

針對家長擔心的「洗肺」操作，北京大學第三醫院兒科副主任醫師周薇接受《新華社》採訪時介紹，因許多嚴重的「支原體肺炎」引起痰栓堵塞，需透過纖維支氣管鏡進行灌洗並取出痰栓，藉此保持呼吸道的暢通。而該名男童並非個案，醫師指出因近期兒童「支原體肺炎」感染高發生率，兒童甚至出現了肺不張（肺中的微小氣囊洩氣）、局部實變（大量的滲出物充塞於肺泡腔內）等肺內併發症，或是有壞死與痰栓引起的嚴重發炎，恐就須進行肺灌洗、讓氣道可以暢通。

在首都兒科研究所，前往急診室、輸液室的兒童及家屬。（《人民日報》）

提醒民眾，若不慎感染了支原體肺炎，在發燒的前幾天會有潛伏期，而這時就具有一定的傳染性。此外，罹患此症會有發燒、咳嗽與呼吸困難等症狀，尤其低齡兒童與老年人都要特別留意。避免感染的方法之一就是「戴口罩」，且應減少到密閉公共場所、屋內勤通風換氣、學校定期打掃等都有幫助。民眾若有類似症狀出現時也應即時到醫院就醫，並進行適當的診斷治療。