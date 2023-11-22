支原體肺炎自測盒網上暢銷　醫生籲別自行在家檢測：準確率偏低

近期，內地感染「支原體肺炎」達高峰，更有孩童出現肺不張、局部實變等現象。而肺炎支原體檢測盒亦隨次在電商平台上熱銷，不過有醫生表示，肺炎支原體檢測對操作方式、取樣位置、患病階段等要求較高，自行檢測的結果準確率偏低，因此不建議普通民眾自行在家檢測。



據了解，網售檢測盒中，有抗體檢測、抗原檢測等不同類型，主要為膠體金法，價格從幾十至幾百元人民幣都有。至於銷量大都不錯，其中一間網店最近一個月已銷售了1000多單。

不過值得留意的是，不同檢測方式的準確度存在差異。上海市普陀區中心醫院呼吸內科副主任醫師朱林筠表示，抗原檢測敏感度較低，目前醫院實驗室常采用核酸檢測和抗體檢測。但抗體檢測對支原體感染的診斷準確性也不夠高，其缺陷包括疾病早期的假陰性和疾病恢復期的假陽性。因此，民眾購買抗體檢測盒或抗原檢測盒進行自測後，無論結果如何，都不能作為是否感染肺炎支原體的判斷依據。

支原體肺炎自測盒熱銷。（「上海網絡辟謠」微信公眾號）

朱林筠將現時肺炎支原體的臨床檢測方法總結為幾種，分別是支原體抗體檢測（抽血）、支原體核酸檢測（鼻拭子、咽拭子）、病原體高通量測序和支原體培養等，不同的方法各有優劣。其中，支原體抗體檢測是最常見的檢測方法，但抗體檢測結果準確性低，這是因為抗體是在感染後過一段時間，通常一周左右才出現，且病好了還會持續存在數月，故抗體陽性並不代表正在感染，抗體陰性也不能排除感染，容易誤診和漏診。而支原體核酸檢測準確性較高，不過肺炎為肺實質感染，位於下呼吸道，鼻拭子採樣未必能取到病原學標本，且該檢測無法區分是致病感染還是無症狀攜帶，目前國內部分醫院還沒有開展此項檢測。

臨床上對病原體檢測還會使用宏基因組測序，儀器可對送檢樣品內DNA或RNA進行高通量隨機測序，與已知的微生物參考基因組數據庫比對，分析出病原體。對肺炎患者進行支氣管鏡下支氣管肺泡灌洗，可以較精確地取到病變部位的標本，但檢測結果需要根據臨床表現和測序報告綜合分析。至於肺炎支原體培養則是診斷肺炎支原體感染的金標準，但由於肺炎支原體培養需要兩三周時間，等結果出來可能病人已經自愈了，難以用於臨床診斷，因此支原體培養主要用於科研而非臨床。

故此，目前沒有單獨檢測項目能一步到位判斷是否得了支原體肺炎，診斷需結合檢測結果和臨床特征綜合判斷。