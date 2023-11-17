上海大媽外遊後染病　內地支原體肺炎高峰蔓延到成人？　專家回應

近期，內地孩童感染「支原體肺炎」達高峰，更有孩童出現肺不張、局部實變等現象。不過現時輿論關注到支原體肺炎感染的高峰是否已蔓延到成年人，例如日前，上海一名60多歲的鄭姓婦人在旅遊完後確診，另有一家人先後「中招」的案例。對此，專家表示，其實成人和兒童的感染情況基本是同步的，但總體來說，和成人相比，兒童出現肺炎的比例更高，高熱症狀更重些。



11月14日，鄭婦因發熱、咳嗽到上海市第十人民醫院就醫，檢查顯示是肺炎支原體感染，引發了小葉性肺炎和哮喘。經過兩三天的輸液治療後，雖然她已退燒，但咳嗽、氣喘並沒有效緩解。從小就有哮喘的她怕變得更嚴重，又趕緊掛了專家門診。她表示，七八年前經過手術治療，一直能很好地控制哮喘，大大改善身體質素，本來已經好幾年沒有因為哮喘住院治療。可就在前段時間，她出去旅遊了一趟，沒想到回來後就「中招」，先是輕微發燒，後來便不停咳嗽，走路稍快就還會喘。最後醫生詳細檢查後，讓鄭婦住院治療一段時間。

值得一提的是，在前來就診的患者中，還有不少一家人先後患支原體肺炎的案例，如劉女士一家，在老人和小孩咳嗽發燒剛好後，劉女士本人便開始發病。因此，輿論關注到兒童支原體肺炎高峰後，是否輪到成人。

據醫生宋小蓮介紹，其實成人和兒童的感染情況基本是同步的，很多成人患者都是家中有小孩的，孩子感染後傳染給了家庭成員，也有的是出去玩期間感染。目前，成人和兒童的感染都略有下降，從數據來看，沒有呼吸道流行病的時候，他們日均普通門診量在180人左右，前段時間高峰時達300多人，現時高峰回落後是260多人。宋小蓮表示，總體上兒童出現肺炎的比例更高，高熱症狀更重些。

目前，沒有針對支原體的疫苗。宋小蓮指，肺炎支原體主要是通過飛沫傳播，故要戴口罩、勤洗手、常通風，不要前往人群密集的地方，不要和呼吸道疾病患者近距離接觸，增強抵抗力，做好保暖。即使不慎「中招」無需驚慌。她特別提醒，支原體感染是自限性疾病，對那些抵抗力好的成人來說，只要好好休息，即使不治療，過一段時間也會康復，但對免疫力差的、症狀嚴重的人就要及時治療。