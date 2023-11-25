緬甸果敢局勢緊張　南部戰區宣布：在中緬邊境舉行實戰化演訓

緬甸北部爆發地方武裝與軍政府之間的軍事衝突，鄰近中國邊境的果敢地區更是兩方激烈衝突之地。中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，根據年度訓練計劃，中國人民解放軍南部戰區組織陸軍部隊於11月25日起，位中緬邊境我方一側舉行實戰化演訓活動，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力。戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。



據了解，中國駐緬甸大使館11月24日發出緊急提醒，籲滯留果敢老街地區的中方人士盡快撤離。中國駐緬甸大使陳海23日會晤緬甸外長丹穗，就共同關心問題交換意見。



圖為緬甸果敢老街市況。（緬甸中文網）

中國駐緬甸大使館11月24日發布《關於在老街地區中方人員盡快轉移撤離的緊急提醒》，指當前緬甸北部果敢老街地區衝突持續，在當地滯留的中方人士安全風險高企，使館提醒他們盡快轉移撤離，遠離衝突地帶。

在此前的11月18日，地方武裝緬甸民族民主同盟軍發布通告，預告會對果敢老街發動總攻擊，要求外籍人員迅速撤離，以免誤傷。緬甸民族民主同盟軍發言人李家文20日證實通告真確，又指目前已有兩萬多名華人離開當地返國，但仍有兩、三萬名華人留在當地。

緬甸民族民主同盟軍於11月18日發出通告，呼籲滯留果敢老街華人盡快撤離。

緬西同爆戰火邊境貿易中斷

除了北部，緬西也爆發戰火，緬甸中文網24日報道，根據來自緬甸西部若開邦商人的消息，若開邦內因軍方部隊和若開軍（AA）戰火重燃，緬甸與孟加拉邊境貿易陷入完全中斷。