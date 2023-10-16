內地2024年國家公務員考試超22萬人報名　外交部職位報考人數最多

10月15日，2024年度內地國家公務員考試（又稱：國考）報名開始，共招錄3.96萬人。根據中公教育數據，截至16日10時，已有225610人報名，13439人通過審查。其中，本次報考人數最多的職位在外交部。



據《九派新聞》報導，截至16日10時，報考競爭最激烈的職位位於新疆，為國家統計局新疆調查總隊的「烏魯木齊調查隊業務科室四級主任科員」，招考1人，報名166人，通過審查139人，競爭比139:1。

此外，報考人數最多的三個職位依次是：外交部地區業務司的「理工類」，招錄18人，699人報名，目前已有90人過審；以及國家智慧財產局商標局審查部門的「一級主任科員及以下」和國家稅務總局甘孜縣稅務局的「一級行政執法員」。

7月2日在成都世紀城新國際會展中心1號館拍攝的招聘會現場。（新華社）

相較於往年，今年國考的招錄政策依然向迎接畢業生和基層職位傾斜。2024年度國考招錄3.96萬人，相較於2023年國考招錄規模3.71萬人，擴充2461人，再創歷史新高。其中，有2.7萬個計畫招錄應屆大學畢業生，比去年增加近1000人。

另外，本次設置3000多個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業生退役士兵，意在鼓勵引導人才向基層一線流動、積極投身國防事業。