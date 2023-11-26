坐高鐵去香格里拉！全長139公里麗香鐵路開通　港人可抵昆明換乘

11月26日，雲南麗江至香格里拉鐵路建成通車，兩地之間距離最快縮短至1小時18分；昆明至香格里拉最快4小時40分可抵達。本趟鐵路開通後，香港旅客可乘坐香港西九龍——昆明南高鐵，其後在昆明換乘抵達香格里拉。



「麗香鐵路」起自雲南省麗江市玉龍納西族自治縣麗江站，接入雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市香格里拉站，鐵路設計時速140公里，全長139公里，為國家Ⅰ級單線電氣化鐵路。

麗香鐵路位於雲貴高原與青藏高原的過渡地帶，是中國「中長期鐵路網規劃「中滇藏鐵路的重要組成部分。鐵路連接麗江古城、拉市海、玉龍雪山、虎跳峽、哈巴雪山、香格里拉等眾多知名景點，被譽為「美麗雲嶺天路」。

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香港至香格里拉鐵路路線：

香港西九龍——昆明南：7小時36分（票價：867港幣）

昆明南——麗江：約3小時40分（票價：218元～230元人民幣）

麗江——香格里拉：約1小時18分（票價：63元人民幣）



昆明南——昆明：約20分鐘（票價：9元～10.5元）

昆明——香格里拉：約4小時40分（票價：230元～245元）



此次麗香鐵路的通車，不僅為後續建設滇藏鐵路奠定基礎，也將與中老鐵路、西部陸海新通道等國際交通網絡接軌。

另據「中長期鐵路網規劃」，下一步滇藏鐵路即將興建的環節是香格里拉至西藏邦達段。具體將自香格里拉經由雲南省德欽入藏，經昌都市芒康縣，然後轉向北沿玉曲而上，經左貢縣向北到達邦達鎮，接入規劃建設的川藏鐵路。香邦鐵路的建設，將於「十四五」期間開工。