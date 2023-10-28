新建濟鄭高鐵濮陽至魯豫省界段　今起試運行

據中國鐵路鄭州局集團有限公司消息，周六（28日）10時50分，隨著G6688次列車從濮陽東站出發駛向南樂站方向，新建濟鄭高鐵濮陽至魯豫省界段正式進入試運行階段，標志著濟鄭高鐵河南省境內全線開通運營進入倒數。



據介紹，新建濟鄭高鐵濮陽至魯豫省界段全線共設2個車站，分別是濮陽東站、南樂站，其中濮陽東站為既有站。新建的南樂站位於河南省濮陽市南樂縣境內，設站台2座、4股道，站房設計融合了古建築南樂老坊、倉頡陵廟的建築形態，外立面裝飾借鑒DNA雙螺旋意向，整體體現出「字韻悠長，生態南樂」的美好願景。

而新建濟鄭高鐵濮陽至魯豫省界段試運行，將通過開展列車運行圖參數測試、故障模擬、應急救援演練、按圖行車等項目，模擬線路運營狀態下，對列車接發、開行密度、旅服設備狀態等全面驗證，為新建線路正式開通運營提供科學依據。

相關負責人介紹，在新建濟鄭高鐵濮陽至魯豫省界段按圖運行期間，國鐵集團鄭州局管內相關站車單位，將按照正式運營標準辦理動車組列車作業組織、模擬旅客廣播引導、站台接發列車等業務，為開通運營做好各項準備。

新建濟鄭高鐵濮陽至魯豫省界段開通運營後，將進一步擴大中心城市高鐵網的覆蓋面，助力城鄉區域經濟高質量發展，提升沿線居民便捷出行體驗。