外媒指習近平否認2027年攻台計劃　蕭美琴：相信，但是要再確認

外媒報道，習近平在習拜會上否認有所謂2027年、2035年對台動武的計劃。民進黨副總統參選人蕭美琴對此回應，願意以善意來看待任何尋求和平的機會。她引用美國總統列根（Ronald Wilson Reagan）與蘇聯核武談判時，使用的俄國諺語，「相信，但是要再確認」。



賴清德（右）在其Facebook放上與蕭美琴（左）在華府的合影，並讚許蕭「絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是我們國家不可多得的外交人才」。（Facebook／賴清德）

蕭美琴表示，期待也希望，習近平所謂沒有攻台時間表的論述，是真心誠意的，「我們也真心誠意希望能夠尋求與對岸的最大公約數，就是維持台海和平穩定的現狀。」

蕭美琴續指，她願意以善意看待任何尋求和平的機會，但也需要強化自身的實力，才能夠更有自信、更有信心面對對岸，台灣才能夠更有信心確保台海的和平與穩定。

據了解，針對習近平否認2027、2035年對台動武的議題，台灣民進黨總統候選人賴清德指出，這打臉了國民黨操弄的戰爭謊言。不過，國台辦發言人陳斌華則批評賴清德是企圖洗白「戰爭製造者」的形象。

圖為賴清德及副總統參選人蕭美琴周二前往中選會登記。（中國時報）

台灣陸委會發言人詹志宏11月23日回應稱，「在中共沒放棄對台動武的念頭前，台灣持續強化自我防衛的能量，是絕對正確，而且必要的。」

詹志宏指出，過去陸委會就提過，「所謂2027、2035年對台動武，是認知作戰的說法，這次習近平也說沒人討論過這個，就表示這個認知作戰的議題應該到此為止，不必再演變下去。」

詹志宏表示，習近平也有提到一些動武的條件，「事實證明，在中共沒有放棄對台動武的念頭之前，台灣持續強化自我防衛的能量是絕對正確，而且必要的。」