外國間諜利用內地網絡工程師竊密　涉數十間軍工高科技企業

國家安全部27日（周一）發文公布一宗滲透竊密事件，指其發現有境外間諜情報機關，以軟件開發商身份接觸中國的網絡技術服務工程師，從而對中國數十家國防軍工單位、高新科技企業實施網絡攻擊竊密活動。



國家安全部文章稱，今年初，一家偽裝為「外國軟件開發商」的境外間諜情報機關主動聯繫從事網絡技術服務的工程師「小王」，邀請小王為其數十款軟件批量配置有關「數字簽名證書」、「殺毒軟件測試」，以便順利通過內地網絡安全認證檢測，並承諾給付高額報酬。

該「外國軟件開發商」其後進而要求小王使用指定的軟件、加密鏈路與其聯繫，小王意識到這家「外國軟件開發商」絕不是普通的商業機構，如果為其提供「技術服務」，將會使存在安全隱患的軟件繞開內地網絡安全監管，進入內地應用市場。但在經濟利益的誘惑驅使下，小王為該「外國軟件開發商」其數十款軟件提供了「技術服務」。

國家安全部公布一宗滲透竊密事件，指其發現有境外間諜情報機關，以軟件開發商身份接觸中國的網絡技術服務工程師，從而對中國數十家國防軍工單位、高新科技企業實施網絡攻擊竊密活動。（資料圖片）

文章解釋，那些由小王提供「技術服務」的軟件，都捆綁有特種木馬病毒程序，一旦被點擊運行，將會侵入、控制計算機、服務器等網絡設備，並竊取文檔、資料和數據。該間諜情報機關利用這些「攜毒」軟件，對中國數十家國防軍工單位、高新科技企業實施了網絡攻擊竊密活動。

文章稱，發現並查明情況後，國家安全機關及時通報有關單位，依法開展處置工作，避免了重大危害和損失。小王也被國家安全機關依法給予行政處罰。