川青鐵路青白江至鎮江關段七車站完工　三星堆站首亮相文化特色濃

周四（16日），川青鐵路青白江至鎮江關段7座新建車站全面完工，為開通奠定基礎，當中，三星堆站首度亮相。



川青鐵路青白江至鎮江關段全長約207公里，設計時速200公里，2013年10月開工建設，今年5月鋪軌完成，9月進入運行試驗階段。建成通車後，其將成為川西北地區的一條快捷綠色交通運輸通道，與既有寶成鐵路、西成高鐵及在建的成都至西寧鐵路相連接，共同構建連通西北與西南的重要鐵路幹線，對於完善路網結構，改善區域交通條件，促進沿線鄉村振興和區域經濟社會協調發展具有重要意義。

川青鐵路青白江至鎮江關段共設青白江、三星堆、什邡西、綿竹南、安州、高川、茂縣、石大關、疊溪、鎮江關10個車站，其中石大關、疊溪站為越行站，不辦理客運業務，青白江站為既有改建站。而今次亮相的三星堆、什邡西、綿竹南、安州、高川、茂縣、鎮江關站均以地方特色建築風格為依托，實現地域文化與現代交通建築的融合。

據介紹，三星堆站位於四川省廣漢市南興鎮與向陽鎮交界處，距離三星堆遺址約5公里。其將三星堆出土的青銅人面具抽象為站房外立面的整體造型，並在裝修期間將外立面檐口褐色調整為青銅色，具有非常高的辨識度，彰顯三星堆的文化特色。

而什邡西站位於四川省什邡市南泉鎮，設計體現了生態、綠色、環保、節能和可持續發展的設計理念，站房外立面局部采用雪茄色點綴，體現了什邡「雪茄之鄉」的特色。綿竹南站位於四川省綿竹市孝德鎮境內，以年畫的立面裝飾表達綿竹的文化底蘊，站房兩側檐口的酒杯造型寓意舉杯恭迎八方來客。安州站位於綿竹市拱星鎮與綿陽市雎水鎮交界處，整體用斜屋面造型，屋檐錯落有致，體現川西建築的特點。

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高川站位於綿陽市安縣高川鄉，站內橋隧相連，其設計靈感源於川西地區建築風格，豐富的建築細節、立面上的大面積實墻，均凸顯高海拔寒冷地區的地域特色。茂縣站位於四川省阿壩藏族羌族自治州茂縣光明鄉，設計採用羌族獨特的建築元素「碉樓」，整體造型方正厚重，片石墻面與木質窗格相互映襯。鎮江關站位於阿壩藏族羌族自治州松潘縣鎮江關鄉，採用立面三段式的建築形式，屋檐上有著獨有的藏族文化元素。