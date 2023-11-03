深圳交通｜深圳地鐵32號線要來了？深大城際鐵路也迎新進展

深圳市規劃和自然資源局10月31日發布《深圳市軌道交通32號線交通詳細規劃(溪湧至葵湧東段)》，深圳市政府官方微信公眾號「深圳發布」表示，「這預示著深圳地鐵32號線要來啦！」



此外，橫跨深圳市寶安區、龍華區、龍崗區、坪山區的深大城際（深圳機場至大亞灣）也迎來新進展，2標進入盾構隧道施工新階段。深大城際（又稱深圳地鐵33號線）預計 2026 年建成後，坪山至深圳機場最快僅需 40 分鐘。



草案顯示軌道32號線（溪湧至葵湧東段）與8號線共用，在建溪湧車輛段為大鵬新區內部東西向普速線路線路長約9.5公里，設計最高運行速度80公里/小時，地址位於溪湧片區、鹽壩高速北側。

（深圳市規劃和自然資源局）

該線路主要功能是帶動大鵬新區高品質開發建設協同深惠、深汕城際線路，服務市內外換乘需求，將大大方便廣大市民朋友出行。

深大城際鐵路迎新進展

橫跨深圳市寶安區、龍華區、龍崗區、坪山區直達深圳機場的深大城際（深圳機場至大亞灣）深圳段工程，近日迎來新進展。伴隨著「初心號」雙通道泥水平衡盾構機刀盤緩緩轉動，深大城際2標「白泥坑站」大運站區間（下稱「白大區間」）1號工作井到「大運站」區間隧道盾構機順利始發，標誌著深大城際2標進入盾構隧道施工新階段。

預計2026年建成通車後，坪山至深圳機場最快僅需 40 分鐘。屆時不僅將進一步加強深圳東部與西部、中部之間的快速聯繫、對灣區交通互聯互通、還對「深莞惠都會圈」一體化具有重要的戰略意義。

線路全長約 69.2 km，線路設計速度為 160 km/h。全線設地下站11座，分別為T4樞紐、機場東、黃麻布、石岩中心、龍勝、民治北、五和、白坭坑、大運、坪山、聚龍。

深大城際鐵路工程線路平面示意圖（深圳發布）

此次始發的雙通道泥水平衡「初心號」盾構機係為深大城際工程量身研發，刀盤直徑達9.13米，整機全長約150m，總重達1400噸，這是此類型盾構機首次在深圳城市軌道交通投入使用。

「初心號」雙通道盾構機能夠較好地適應特殊複雜地質條件掘進工作，具有安全、高效、節能、環保等顯著優點：

深大城際2標白大區間1號工作井到大運站區間為雙洞單線隧道，左右線盾構掘進超過5千米，該盾構區間具有埋深大、水壓高、硬岩距離長、岩溶強發育等施工難點，先後多次下穿建築物，風險源較多、施工難度大。

為確保此次盾構機安全順利始發，有關參建單位系統梳理施工風險與重難點，對盾構施工方案及應急預案等進行多次論證最佳化。精心籌劃盾構機進場、組裝、驗收等準備工作，組織開展崗前技術培訓、技術交底和安全教育培訓，對關鍵工序、重點崗位人員進行崗前培訓，嚴格落實技術交底工作，為盾構始發奠定堅實基礎。

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